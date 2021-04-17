快訊／自強號新竹連續2「當機」　台鐵：車齡逾30年將優先汰換



▲台鐵自強號109列車上午在新竹站傳出2度事故。（示意圖／ETtoday新聞雲）

記者陳凱力／新竹報導

台鐵自強109次17日上午傳出同輛列車2度故障，經修復後已恢復駕駛。台鐵109次自強號，在行經新竹站時，因為第8車廂鬆軔不良，經過緊急處理後繼續行駛，未料出發後再次發生異常，經過二次處理後，目前已恢復發車。

台鐵自強號109列車為上午7點34分從基隆發車前往彰化列車，在9點21分行經新竹站；台鐵局表示，109次(基隆開往彰化，EMU300型自強號)09:23(晚2分)到新竹站，因第8車(EP301)鬆軔不良，經處理後09:49開晚26分，新竹開出後又鬆軔不良，09:57(晚27分)到香山站，經處理後，10:06開晚36分，請加強播音以服務旅客。

並表示，這台EMU300型自強號屬於老舊車輛，車齡已超過30年，故障率較高，已經列為優先汰換的車輛。

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