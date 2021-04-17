李義祥未在第1時間通報！狂打10通電話給這些人　關鍵時間軸曝光

▲花蓮地檢署公布太魯閣號案簡報內容。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

花蓮地檢署昨（16）日偵結全案，將李義祥依過失致死、過失毀損逃逸、肇事逃逸罪嫌起訴，調查發現，李義祥在事發後半小時內撥打10通電話，但卻沒有一通是報案電話，故有肇事逃逸罪嫌，當天詳細的時間序也還原曝光。

花蓮地檢署主任檢察官周芳怡提到，2日上午9時28分發生太魯閣號事故，李義祥在9時29分撥出第1通電話給監工「黑猴」林長清，接著到9時54分內共撥打10通電話，包括打給花蓮工務段主任熊德育、台鐵花蓮工務段林姓副段長、林長清的兒子、前任工地主任林偉仁等。

▲花蓮地檢署公布太魯閣號案簡報內容。（圖／記者黃彥傑翻攝）



李義祥自9時34分至10時24分內，也接續使用LINE傳送5通訊息，而紀錄卻都未見到任何110、119等通報電話，因此被認定沒有及時做防護工作，構成肇事逃逸。

▲李義祥被依過失致死等罪嫌起訴。（圖／記者陳以昇攝）



4／2關鍵時間序還原：

8點09分，李義祥與華文好開吊卡大貨車行經花蓮市中央路三段

8點55分，華文好在西正線隧道上方丟置輪胎

9點12分，李義祥駕駛吊卡大貨車載華文好行經便道轉彎處貨櫃屋前卡住

9點23分，李義祥指揮華文好把挖土機開近吊卡處

9點24分，李義祥拿布帶在吊卡、挖土機間綁住，走向挖土機操作

9點25分23秒，挖土機開始拉扯布帶，吊卡車開始往左側移動

9點26分20秒，布帶呈現緊繃狀態

9點27分29秒，吊卡畫面中止

9點28分，火車司機員袁淳修見狀立即緊急煞車

9點28分32秒，華文好出現在太魯閣號行車畫面右側

9點28分34秒，第8節車廂正面撞擊鐵軌上吊卡大貨車

9點28分35秒，第8節車廂撞擊清水隧道口

9點29分12秒，李義祥打給林長清數通電話未通

9點30分34秒，李義祥撥打給台鐵施工主任熊德育

9點31分，花蓮縣消防局接獲報案電話，但地點不明

9點34分，李義祥打給台鐵花蓮工務段林姓副段長

9點35分25秒，李義祥打給林長清的兒子，前任工地主任林偉仁