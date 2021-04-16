美魔女「挺出嫩雪乳」！2個月榨420人賺63萬　男客腿軟：無可挑剔

▲美魔女開設工作室，2個月接客420人狂賺63萬！（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區一名外型姣好的美熟女為了照顧子女以及無所事事的丈夫，今年2月請友人協助在知名論壇張貼賣淫訊息，她挺起34D雪乳，擺弄細腰美腿拍照，開出「每小時半套性服務1500元」的代價，使出渾身解數，手、口、胸並用讓每位男客臉帶笑意軟腿離去，2個月來共榨乾420人進帳63萬。

▲41歲的她身材姣好保養得宜，加上按摩真功夫，擄獲超多男客的心。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，41歲陳姓美魔女的工作室藏身南山路的巷子，由於生意太好，來來往往出入複雜，引起附近居民的注意，因此向警方檢舉，網巡警力查到陳女的廣告，派員喬裝男客前往，等到陳女脫衣的那刻出示證件，「警察！」陳女嚇到急忙起身並穿好衣服。

原來，陳女的丈夫遊手好閒不找工作，子女餐餐吃不飽，她曾去按摩店上班，但被按摩店抽成，認為賺得實在太少，因此決定辭職，自行出來開設個人工作室，且每個月花3千元請友人協助在網路論壇上架賣淫廣告，把她的好身材包裝並行銷出去，男客看到廣告果然趨之若鶩。

▲美魔女挺出34D好身材攬客，2個月就賺了63萬。（圖／記者陳雕文翻攝）

不少男客消費完直呼「太讚了！」紛紛在論壇留言，「完美配合度」、「技術到位！沒什麼好挑剃了」、「很有女友FU，值回票價！」、「比我想像中好！大推！讚讚！是本人！」、「前幾天去捧場了，她真的好美好正！」

警方上門逮人時，陳女無奈說，最近疑因疫情關係生意開始有下滑的趨勢，想說乾脆回去做正當生意，怎料會在收手前被警方查獲！全案警方依社會秩序維護法妨害風化予以裁處。

▲▼美魔女及工作環境。（圖／記者陳雕文翻攝）