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鹿兒島A5和牛專賣店進駐！city’super這2店肉品8折、和牛便當74折

▲▼專賣鹿兒島A5和牛的「博多USHIO新村和牛專賣店」進駐city`super板橋店。（圖／city’super提供）

▲專賣鹿兒島A5和牛的「博多USHIO新村和牛專賣店」進駐city`super板橋店。（圖／city’super提供）

記者林育綾／綜合報導

看準台灣人愛吃和牛，city’super年在台北復興店首度引進鹿兒島A5和牛專賣店「博多USHIO新村和牛專賣店」後，今（16）再度至新北板橋店打造高端全新概念店，現場有職人「免費代客烹調」及「現點現作」，另在即日起至5/9母親節，於兩間店限定推出「A5和牛肉品全面8折」、「多款和牛便當外帶74折起」。

▲▼專賣鹿兒島A5和牛的「博多USHIO新村和牛專賣店」進駐city`super板橋店。（圖／city’super提供）

▲▼慶祝開幕、搶搭母親節，推出「A5和牛肉品全面8折」、「多款和牛便當外帶74折起」（圖／city’super提供）

▲▼專賣鹿兒島A5和牛的「博多USHIO新村和牛專賣店」進駐city`super板橋店。（圖／city’super提供）

專賣店搶搭母親節送禮商機，推出「客製化和牛禮盒」，由職人提供專業和牛料理建議、諮詢，並有客製化精緻包裝禮盒等服務。 另為了為歡慶板橋店開幕，即日起至5/9母親節限定，在板橋、復興兩店「A5和牛肉品全面8折」。

▲▼專賣鹿兒島A5和牛的「博多USHIO新村和牛專賣店」進駐city`super板橋店。（圖／city’super提供）

▲人氣招牌「A5和牛漢堡排」獨家優惠。（圖／city’super提供）

再祭出人氣招牌「A5和牛漢堡排」獨家優惠、多款和牛便當外帶74折起。其中主打A5和牛漢堡排原價380元，2個特價700元、3個特價1000元。A5和牛漢堡排便當原價390元，特價290元；A5和牛壽喜燒便當原價450元，特價350元。

全聯母親節優惠

而全聯今年因應母親節，蛋糕預購檔期提前自2/26開跑至5/6止，長達70天，推出超過25款獨家預購、8款門市現貨蛋糕，目前較去年同期成長2成，尤其家家購物節2天時間更創下超過千萬業績。

▲全聯母親節推出超過25款獨家預購、8款門市現貨蛋糕。（圖／全聯提供）

全聯觀察銷售情況，也公布最夯熱銷前3名分別為「We Sweet芋見幸福千層蛋糕」、「手信坊京都乳酪蛋糕」、「永心鳳茶烏龍巧克力蛋糕」。而We Sweet與北海道抹茶甜品專賣店「一〇八抹茶茶廊」聯名合作的「焙茶蒙布朗」和「醇濃抹茶焙茶千層」，也都在熱銷前10名之列，可見清爽系的茶口味蛋糕，適合在春夏期間品嚐。

同步在5/20前更攜手日本國民吹風機品牌「TESCOM」推出福利點換購活動，共有8款美容美髮商品，最少只需用200或600福利點就能加價換購，以市價換算下來最低只要37折起。

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