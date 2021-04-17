收到調動通知！俞秀端獲「越級調升」：不影響太魯閣號案偵辦進度

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表現優異獲「越級調升」　鋼鐵女檢長俞秀端：不影響太魯閣號案偵辦進度

▲▼ 花蓮地檢署檢察長俞秀端 。（圖／記者游宗樺攝）

▲花蓮地檢署檢察長俞秀端將調往彰化，對此她表示並不影響太魯閣號案的偵查進度。（圖／記者游宗樺攝）

記者閔文昱／綜合報導

為了早日還原台鐵太魯閣號事故真相，花蓮地檢署檢察長俞秀端自2日起親赴事發現場，曾超過2天沒有休息，就算腳痛走起路來一跛一跛的，仍堅持貼上藥布繼續追查，從不喊累，對此，優異的表現也讓她越級調升，將調彰化地檢署任檢察長，不過她也表示，絕對不會因為調動就讓偵查進度受到影響。

55歲的俞秀端在這次的太魯閣號事件爆發第一天，便親赴現場尋找事證，協助比對罹難者身分，就算右腳受傷，走起路來一跛一跛的，也從不喊累、喊痛，而是貼上藥布繼續在前線奔走，即使她人守在殯儀館，仍可以充分指揮調度，並在法院裁定李義祥交保後，第一時間提出抗告，陸續找出相關重要事證，讓李回家不到一天，就被送回看守所羈押。

▲檢察長俞秀端。（圖／記者吳奕靖攝）

▲俞秀端連日尋找事證，導致右腳受傷。（圖／記者吳奕靖攝）

俞秀端為了追查真相，曾超過2天沒有好好休息，被外界讚譽為鋼鐵女檢長、霹靂女檢座。因此，法務部這次公布全國檢察長人事調動名單，表現優異的她也名列輪調中，將調往彰化地檢署檢察長，不過外界也懷疑，此次調動是否會影響各界矚目的太魯閣案，對此她也表示，「我們檢察官沒日沒夜偵辦此案，非常用心，也很辛苦，會盡快將事情釐清，絕對不會因為我調動受到影響。」

據了解，接續的檢察相關業務，法務部長蔡清祥圈選俞秀端司法官學院35期的同期同學鍾和憲擔任花蓮地檢署檢察長，繼續善後。而俞秀端也表示，即使自己離開了，整個案子都還有偵辦的團隊在支撐，她也感謝外界對她的肯定，但她只是盡本分，背後真的辛苦、努力的是花蓮地檢署的檢察官與同仁。

▲▼ 花蓮檢察長俞秀端。（圖／記者黃宥寧攝）

▲俞秀端感謝外界的肯定，但也指出背後的團隊才是最大功臣。（圖／記者黃宥寧攝）

司法官訓練所第35期畢業的俞秀端在任職花蓮地檢署檢察長期間，遇上太魯閣號出軌事故，她都是衝在第一線，希望能早日查出真相，還給罹難者家屬一個公道，對此，作家須文蔚就曾在臉書PO文稱讚俞秀端，認無她對社會貢獻良多，挺過紅斑性狼瘡帶來的病痛，揭發多起勾結弊案，世人稱她為「焦炭能熔融黑金－霹靂女檢座俞秀端」。

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