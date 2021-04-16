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花蓮海上驚現「3根巨柱」船體懸空飄移　近照曝光！網嚇：外星船嗎

▲▼昨天原本在遠遠的海上，三根柱子超級長（還會隨風搖曳）（圖／翻攝花蓮人）

▲海上插了「三根香」，還會隨風搖曳！（圖／翻攝花蓮人）

網搜小組／劉維榛報導

花蓮海面上出現外星船？一名女網友驚呼，日前直擊海面上出現超長的「三根柱子」，其中船體會懸空，甚至還會在海上移動，讓她急忙拍下照片求問「它是幹嘛的？」隨後有網友分享近距離照片，答案長知識了。

一名女網友在臉書公開社團《花蓮人》透露，昨（15）日往海邊一看，發現海中央出現詭異的「三根柱子」，會隨風搖曳，加上柱子非常高，彷彿是外星船現蹤，讓原PO感到驚奇。

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好奇心驅使下，原PO一路觀察到傍晚，驚奇大發現「三根柱子」居然會移動，還跑到南濱附近。對此，原PO心血來潮求問，「船體看起來還懸空，真的超級好奇它是幹嘛的，求解答？」

▲▼昨天原本在遠遠的海上，三根柱子超級長（還會隨風搖曳）（圖／翻攝花蓮人）

▲網友分享近照！（圖／翻攝花蓮人）

文章曝光後，一票網友狂歪樓，「在挖石油啊，花蓮準備發大財獨立了」、「海上三柱香保平安用的」、「花蓮Wi-Fi 分享器啊」、「新研發的航空母艦，今天在花蓮首航」、「不能碰阿～碰了外星人就來了」。

一片胡鬧之中，有內行超狂解答，「風力發電廠的，來花蓮維修」、「離岸風電工程船終於要離開花蓮去西部了」、「工作平台船」。

▼網友神解，工作船正在維修風力發電設備！（圖／翻攝花蓮人）

▲▼昨天原本在遠遠的海上，三根柱子超級長（還會隨風搖曳）（圖／翻攝花蓮人）

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