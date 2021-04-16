懷孕「不知爸是誰」！13歲少女逃家慘遭網友性侵…她全身發抖崩潰

▲花蓮13歲少女逃家，卻慘遭網友性侵，情緒崩潰。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／花蓮報導

花蓮13歲少女小君（化名）因懷孕與家人發生爭執後逃家，並借宿在男網友阿義（化名）家，但對方以為她對自己有意思，當天晚上就擁抱、撫摸身體，甚至還用手性侵小君得逞，案經曉君通報社工，全案才因此曝光。法院審理時，阿義否認犯行，但法官不採信，最終判阿義4年徒刑。

判決書指出，小君同時與多人交往並發生性關係，後來懷孕後但不知道孩子的爸是誰，又因在學校曾被人猥褻，回家告知父母後雙方發生爭執，小君因此逃家，最後住進才第一次見面的阿義家。

事發當晚，阿義騎車接小君回家，到家後2人便在房間聊天，但沒想到阿義卻開始上下其手，還要小君給他「抱一下」，之後更出手撫摸小君胸部。小君當時嚇得不斷反抗，但沒想到阿義卻趁著她睡著之後跨坐在她身上，最終用手性侵得逞。案經小君通報學校輔導老師，全案才因此曝光。

法院在審理期間，阿義否認犯行，但輔導老師出面證稱，小君在陳述案情時數度眼眶泛紅，出現害怕、生氣的情緒，感覺非常害怕而不太敢講，還全身發抖，而社工也有帶小君驗傷，證實了小君遭到性侵。

法官審理後，審酌阿義無視小君年紀，竟趁機性侵，此舉不僅嚴重傷害小君，造成小君身心嚴重受創，且日後恐無法擺脫陰影、創傷，而阿義卻還矢口否認，至今也未與對方達成和解，法官最後依成年人故意對少年犯強制性交罪判刑4年。

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