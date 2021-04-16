李雪主時隔2個月現身了！攜眾官員參謁太陽宮　與金正恩甜看表演

▲金正恩偕同妻子李雪主以及金與正等人參謁錦繡山太陽宮。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）於昨（15）日迎來金日成冥誕，也就是俗稱的太陽節，最高領導人、朝鮮勞動黨總書記金正恩特別於該日偕同妻子李雪主、胞妹金與正、心腹趙甬元雨玄松月等人，以及軍方高層前往錦繡山太陽宮參謁，同時觀賞太陽節紀念表演，現場演出規模恢復至新冠疫情肆虐以前，突顯出平壤當局對於取得防疫成果的自信心。

根據北韓官媒《朝中社》今（16）日報導，金正恩15日偕同夫人李雪主女士前往錦繡山太陽宮參謁，在其公佈的相片中，可以看到在同排參謁隊列中，除了金正恩與李雪主夫婦，還可見到勞動黨組織書記趙甬元、軍方參謀總長朴正天、勞動黨副部長金與正、勞動黨副部長玄松月，顯示出金正恩對上述4人所展現的高度信任。

據悉，距離李雪主上一次公開露面為今年2月的「光明星節」紀念表演，也就是金正日的冥誕，當時為李雪主時隔一年多的公開露面，外界猜測李雪主消失的一年多，可能是在家中待產、相夫教子，或是躲避新冠疫情。

▲金正恩與李雪主觀賞太陽節紀念公演。（圖／路透社）

南韓《韓聯社》分析，此次參謀總長朴正天參謁太陽宮，正顯示出平壤當局欲強化國防武力的強烈意志，同時對軍方今年起參加首都平壤的建設事業展現高度期待。

北韓最高人民會議常任委員長崔龍海、勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲、內閣總理金德訓等高級官僚也於該日前往太陽宮參謁。

在結束參謁行程後，金正恩、李雪主夫婦與崔龍海、趙甬元、李炳哲、金德訓等人前往觀賞太陽節慶祝重要藝術團體聯合公演「永遠追隨黨」。

▲北韓數萬民眾穿傳統服飾聚集廣場，同時施放煙火，慶祝太陽節。（圖／達志影像）

報導指出，北韓去年太陽節時以新冠防疫為由取消大部分慶祝活動，規模遭大幅縮減，然而今年北韓卻照常舉辦體育競賽、紀念公演、施放煙火，恢復過去新冠疫情以前的太陽節慶祝規模。對此，南韓統一部分析，平壤當局可能欲藉此次太陽節對自身防疫成果展現出高度自信。

另外，金正恩從2012年正式掌權後至今皆沒漏掉出席太陽節慶祝活動，唯獨去年卻疑似因新冠防疫才缺席參謁太陽宮，當時外媒紛紛推測金正恩的健康可能出現問題，甚至已經死亡。

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