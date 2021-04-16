東亞人可能源於台灣！ 《自然》期刊新研究：可追溯到5000年前

While Neanderthal introgression (homogeneously distributed, ~2.5%) facilitated modern human adaptation related to multiple phenotypes, Denisovan introgression (which differs between groups, ~0–3.2%) was primarily beneficial for the regulation of innate and adaptive immunity (4/5) pic.twitter.com/nbMAAQmF5Y — Lluis Quintana-Murci (@QuintanaMurci) April 14, 2021

▲東亞人雷有可能源自台灣原住民。（圖／翻攝自推特／QuintanaMurci）



記者崔子柔／綜合報導

法國國家科學研究中心（CNRS）研究員坤塔納馬奇（Lluis Quintana-Murci）最新的太平洋人種研究中提到，東亞的人類可能源自台灣原住民，還可追溯到5000年前的新石器時代擴張時期以前。

研究在《自然》期刊（Nature）刊出，其中提到，經過基因庫數據分析，人類在4.5萬年前離開非洲，穿越歐亞大陸定居在太平洋地區的島嶼上，當時的人類在距今4萬至2萬年在此分散。

研究中提到，第2次遷徙在5000年前的台灣，台灣原住民移往亞洲大陸，可能是東亞人的祖先，這些原住民族群更在距今3000年前移往玻里尼西亞、密克羅尼西亞等遠大洋洲（Remote Oceania）地區。

研究團隊指出，當時人類身上的尼安德塔人基因比例相近，細胞裡的丹尼索瓦人基因變化較大，尼安德塔人的基因顯示在皮膚色素、神經元發育等性狀，對現代人類而言是有利的。

像在對抗類似新冠肺炎的病毒時，容易感性突變，讓這些太平洋首批定居者能夠對抗病原體。坤塔納馬奇提出結論，尼安德塔人和丹尼索瓦人通婚，幫助了現代人類在許多情況下更有效地適應各自面對的氣候、病原體等環境。