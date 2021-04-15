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兒子不愛吃白飯！媽媽好市多買「這一瓶」驚呆：會跟我要飯吃了

▲▼白飯,米,米飯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO兒子不愛吃白飯。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

小朋友挑食是不少媽媽很頭痛的問題，有的不愛吃菜，也有不喜歡吃飯的小孩。就有一位媽媽在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，說兒子就是不愛吃飯的小孩，結果在好市多發現一罐調味料，拌在飯裡給兒子吃之後，現在會跑來跟她要白飯吃。貼文後，不少人也大推「很好吃，小孩都很愛」、「我家也很愛！無限回購。」

這位媽媽在文中表示，「我兒子是不愛吃飯的小孩，但是……買了這一罐之後會跟我要白飯吃……」透露她買的是「瀨戶風味芝麻香鬆」。文中她也貼出照片，只見本來滿滿一瓶的拌飯料，現在剩不到半瓶，「才兩天就吃到剩這些……」，不過原PO也笑說「我也有吃」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲有了拌飯香鬆，原PO兒子竟然會跑來要白飯吃。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，就有人大讚這個真的很下飯，「這我也很愛」、「超好吃，百搭」、「這個超划算，塑膠袋那包我都丟冷凍庫保存，我家已回購好幾次」、「這個拿來攪和在打散的蛋汁裡面煎成烘蛋很適合, 燙烏龍麵加一點日式醬油跟這個也很搭」、「做飯糰給孩子當早餐，都秒殺」、「這罐只要白飯就能把孩子搞定。」

不過，也有網友提醒，「上次兒子試吃說鹹」、「這罐蠻鹹的喔」、「鈉含量太高」、「一開始很愛，一個禮拜後，小孩就搖頭了」、「很容易吃膩」、「每道菜每種調味料其實背後都有一個故事！我習慣在小孩吃飯的時候跟他們說這些故事！他們吃的不是飯，是故事！如果只是在香料上下功夫，有一天他吃膩了你就沒招了。」

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