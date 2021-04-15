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快訊／終於出現！馬雲神隱數月「首曝光」普丁視訊會議　2小時沒發言

▲▼馬雲神隱數月後首度現身。（圖／翻攝微博）

▲馬雲神隱數月後首度現身。（圖／翻攝微博）

記者邱茀濱／綜合報導

大陸電商巨頭阿里巴巴日前才遭反壟斷處罰近800億，神隱數月的創辦人馬雲今（14）日就出現在俄羅斯總統普丁召開的視訊會議上，但近2個小時的議程上，他都沒有發言，頂多偶爾喝喝茶，全程專注聆聽其他人的談話。

俄羅斯地理學會監事會視訊會議14日於莫斯科國立大學舉行，並由俄羅斯總統普丁主持。許久沒出現在公眾場合的馬雲，竟出現在會議中，但他全程都沒發言，僅聆聽其他與會者的交流和報告。

大陸國家市場監管總局去年12月依據反壟斷法，對阿里巴巴集團控股有限公司在中國境內網路零售平台服務市場濫用市場支配地位行為立案調查。歷經四個月現場檢查、約談、大數據分析等，調查結果10日公告。

大陸國家市場監管總局的調查顯示，阿里巴巴集團實施「二選一」行為排除、限制了中國境內網路零售平台服務市場的競爭，妨礙了商品服務和資源要素自由流通，影響了平台經濟創新發展，侵害了平台內商家的合法權益，損害了消費者利益，構成反壟斷法第十七條第一款第（四）項禁止「沒有正當理由，限定交易相對人只能與其進行交易」的濫用市場支配地位行為。

2021年4月10日，監管總局依法作出行政處罰決定，責令阿里巴巴集團停止違法行為，並處以其2019年中國境內銷售額4557.12億元（人民幣，下同）4%的罰款，計182.28億元。

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