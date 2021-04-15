獨／高雄長髮女引爆掃射撂倒4人！開第一槍「最狠平頭男」落網

▲這名平頭壯碩男被列為關鍵人物之一 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

13日凌晨發生在高雄市仁武區大景二街一間鐵皮屋槍擊案件，造成4人受傷，警方在14日抓到了一名自稱「高利華」的謝姓主嫌，15日橋頭地檢署也向法院聲請羈押，而現在《ETtoday新聞雲》也獨家取得一張關鍵照片，他被警方列為在大景二街開槍的重要關係人胡姓男子，認為是當天帶頭開槍的主嫌，稍早已在大社落網，但因為發生呼吸困難，被送醫救治。

《ETtoday新聞雲》獨家接獲讀者爆料一張照片，表示照片中這一名身型壯碩的胡姓男子，理著平頭，這張照片應該是在IG取得，發文日期是在2020年12月18日，上面就寫了「重獲新生晚上接風」，根據了解他跟已經被警方逮捕的謝姓主嫌有朋友關係，當天疑似是他帶人前往開槍。





▲這名平頭壯碩男被列為關鍵人物之一 。（圖／地方中心翻攝）

就在13日凌晨，高雄市仁武大景二街一間鐵皮屋先是遭到一部轎車衝撞之後，後來又有2部車的人馬下來開槍，當場造成4人受傷送醫。現在警方將胡姓男子列為重要關係人，認為他就是帶人前往開槍的主嫌，因為警方查出他跟綽號高利華的謝姓男子有朋友關係，12日當天高利華到一名女網友蔡小小的臉書留言，批評蔡小小的許姓前男友，許姓前男友的朋友看到這一段留言，要求高利華刪除留言，結果雙方口角相約一對一輸贏，高利華找來了胡姓男子，胡姓男子凌晨就帶人到大景二街來開槍。

綽號高利華的謝姓男子已經被移送到橋頭地檢署，檢方向法院聲請羈押，現在還在審理當中，稍早警方已在大社區拘捕胡姓男子，不過當時胡男突然喘不過氣，已緊急送醫急救，警方也持續追查開槍其他同夥及開車衝撞車行的等人下落釐清案情。

▲臉書導火線的關鍵對話曝光 。（圖／地方中心翻攝）

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