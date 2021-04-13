仁武槍擊案畫面曝！高雄恐起戰火　被害人控影舞者疑「金毛」

地方中心／高雄報導

高雄市仁武區一間鐵皮屋遭人開車衝撞之後還開槍，當場造成4人受傷，雖然警方初步已經掌握對象，不過這起槍擊案件在江湖上已經傳得沸沸揚揚，質疑幕後主嫌是跟砍殺網紅的嫌犯「金毛」似乎脫不了關係，第一時間被害人就有跟仁武偵查隊長翁士閔說明，不過是否為事實，警方還在查證當中。

▲高雄仁武鐵皮屋白色車輛撞鐵門 。（圖／地方中心翻攝）

仁武鐵皮屋這一方的人馬，是高雄市新生代角頭「黑仔」的據點，據了解就是日前在新興區一家酒店擄走金毛的相關人士，而金毛當初被擄來凌虐的地點就在仁武這間鐵皮屋當中，雖然整件事情之後，有「地方重量級人士」出來協調，就在3月27日當天雙方道歉影片也出現在網路上，不過照理來說應該要結束了，但13日凌晨發生這起槍擊案件，被害人當下質疑是金毛「借題發揮」，偵查隊長翁士閔聽完之後，臉色一沉。

▲高雄仁武鐵皮屋前2部轎車開槍 。（圖／地方中心翻攝）

倘若這起槍擊案件真的跟金毛有關，這恐怕將觸犯江湖大忌，因為重量級的知名聞人已經出面協調，卻又發生開槍事件，擺明不給「知名聞人」面子，也會讓被開槍這一方，因為遭「侵門踏戶」而沒有面子，而且還打傷了4個人，這口氣吞不下去，接下來恐怕無法善了！

▲金毛（黑衣牛仔）腳上還有傷，在地方知名仕紳見證下，雙方和解 。（圖／地方中心翻攝）

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