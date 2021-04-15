陸開放台胞施打疫苗　上海台商「迫不及待」跨省接種

▲大陸開放持居住證台胞施打疫苗。（圖／受訪者林姓台商提供）

記者趙禕／上海報導

大陸國台辦4月14日在例行新聞發佈會上宣佈在大陸居住的台灣人可以在居住地登記接種疫苗，但是各省市的執行情況仍由各省市自行安排；有較多台灣人居住的上海市還在安排相關的接種疫苗程序，但是有些在上海急需施打疫苗的台灣人已經迫不及待選擇跨省接種疫苗，集中前往緊鄰上海的江蘇省昆山市花橋經濟開發區施打疫苗。

從上海市中心到昆山花橋只有30幾公里，從市區可以搭地鐵11號線直達昆山花橋經濟開發區附近，交通非常便利，這也讓不少台灣人選擇前往昆山花橋提前施打疫苗。去接種疫苗的台灣人只需要在「花橋經濟開發區新冠疫苗接種預約系統」上預約，在預約的時間前往花橋經濟開發區新冠疫苗集中接種點就可以接種。





▲▼現場照片顯示，施打疫苗情況相當踴躍。（圖／受訪者林姓台商提供）

據已經前往施打疫苗的上海林姓台商表示，雖然前往施打疫苗的人相當多，但是排隊秩序井然，當場填寫同意書之後很快就可以完成接種。到昆山花橋接種疫苗的台灣人不需要持有大陸核發的台灣居民居住證，只要憑台胞證就可以預約登記；但是如果不提前預約的話可能會撲空無法接種。

在昆山花橋施打的疫苗是由北京科興中維生產的新冠Vero疫苗，在接種完第一劑疫苗之後的21天才能再接種第二劑；台灣人在昆山花橋接種疫苗也不需要支付任何費用。

根據大陸國台辦發布的消息，在大陸居住台灣同胞接種疫苗，在知情、同意、自願的前提下，憑台灣居民居住證或大陸醫保參保憑證，可以直接在居住地登記接種疫苗。沒有台灣居民居住證或是大陸醫保參保憑證的人，由其向居住地縣級以上台辦提出申請，由縣級以上台辦組織到指定接種單位進行統一接種；在大陸各級各類學校的台灣師生則納入當地疫苗接種工作統一安排。目前各省市台辦都已經開始安排相關工作。

▲疫苗施打採預約制。（圖／受訪者林姓台商提供）