回收寶特瓶、牛奶瓶做的！超商最新2款暖心商品　還能幫助腦麻家庭

▲7-11最新2款永續商品皆由腦麻家庭婦女手工製作，因此對於民眾來說這不僅是實用的商品，還是付出愛心的方式。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

太暖心了！就有超商和社會企業、社福團體一同打造「超商永續循環經濟」，除了能夠幫助腦麻兒家庭之外，超商還將門市回收的寶特瓶、鮮乳空瓶作為素材開發飲料杯袋和丹寧包，以此解決廢棄物問題，同時也能具體實踐環保減塑和友善扶助弱勢的理念。

今年7-11把愛找回來以加減新生活計劃為主題，展開第2波全新「加減新生活－福企好CHIC」活動，7-11就和中華民國腦性麻痺協會、零廢棄時尚社會企業Story Wear合作，推出2款永續商品，且這些商品是由腦麻家庭婦女手工製作，不僅能實際幫助腦麻家庭、提升經濟收入，還能有效解決廢棄物問題。

▲這次的活動能實際幫助腦麻家庭，增加就業機會。（圖／記者周姈姈攝，下同）



▲原本已經廢棄的寶特瓶和鮮乳空瓶，現在變身為飲料杯袋、丹寧袋。



7-11將門市回收的寶特瓶、鮮乳空瓶，委由Story Wear設計再生，並以愛多一點、地球負擔少一點「LOVE+ & EARTH-」的概念設計出2款超實用永續商品，4/19起開始預購，首先為「飲料杯袋」，不僅使用回收寶特瓶製成，還能回收進寶特瓶分類箱，再次回收利用。

另一款為「丹寧包」，使用庫存丹寧布，結合回收寶特瓶、鮮乳空瓶紗製成織帶，並在包包上印刷商品身分證。

▲飲料杯袋上層杯套可調整位置，適用多款飲料杯。

全家「24小時烘焙坊」則是找來「野上麵包坊」，門市內打造當日新鮮現烤的麵包新品，首推超人氣「沖繩黑糖肉桂捲」，使用沖繩黑糖製成，宛如可頌的酥脆口感讓人一吃就停不下來，肉桂香也不會過於濃郁，吃貨們一定不能錯過。

▲沖繩黑糖肉桂捲。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另外，全家還在指定4門市打造「FAMI HOT食堂」，首推超涮嘴的「青蔥燒餅」，大口咬下滿滿蔥香炸出，搭配茶、咖啡都沒問題，而另一款「胡椒餅」皮酥搭配滿滿肉餡，飽滿又實在，還有蘿蔔絲酥餅、香烤骨腿、蜜汁烤棒腿等選擇，目前販售門市為中賓店、新國賓店、板橋新光仁店、新店慶民店。

▲這次加碼還推中式夜市小吃。