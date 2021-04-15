　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

回收寶特瓶、牛奶瓶做的！超商最新2款暖心商品　還能幫助腦麻家庭

▲▼7-11最新2款永續商品。（圖／7-11提供）

▲7-11最新2款永續商品皆由腦麻家庭婦女手工製作，因此對於民眾來說這不僅是實用的商品，還是付出愛心的方式。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

太暖心了！就有超商和社會企業、社福團體一同打造「超商永續循環經濟」，除了能夠幫助腦麻兒家庭之外，超商還將門市回收的寶特瓶、鮮乳空瓶作為素材開發飲料杯袋和丹寧包，以此解決廢棄物問題，同時也能具體實踐環保減塑和友善扶助弱勢的理念。

今年7-11把愛找回來以加減新生活計劃為主題，展開第2波全新「加減新生活－福企好CHIC」活動，7-11就和中華民國腦性麻痺協會、零廢棄時尚社會企業Story Wear合作，推出2款永續商品，且這些商品是由腦麻家庭婦女手工製作，不僅能實際幫助腦麻家庭、提升經濟收入，還能有效解決廢棄物問題。

▲▼7-11最新2款永續商品。（圖／記者周姈姈攝）

▲這次的活動能實際幫助腦麻家庭，增加就業機會。（圖／記者周姈姈攝，下同）

▲▼7-11最新2款永續商品。（圖／記者周姈姈攝）

▲原本已經廢棄的寶特瓶和鮮乳空瓶，現在變身為飲料杯袋、丹寧袋。

7-11將門市回收的寶特瓶、鮮乳空瓶，委由Story Wear設計再生，並以愛多一點、地球負擔少一點「LOVE+ & EARTH-」的概念設計出2款超實用永續商品，4/19起開始預購，首先為「飲料杯袋」，不僅使用回收寶特瓶製成，還能回收進寶特瓶分類箱，再次回收利用。

另一款為「丹寧包」，使用庫存丹寧布，結合回收寶特瓶、鮮乳空瓶紗製成織帶，並在包包上印刷商品身分證。

▲▼7-11最新2款永續商品。（圖／記者周姈姈攝）

▲飲料杯袋上層杯套可調整位置，適用多款飲料杯。

全家「24小時烘焙坊」則是找來「野上麵包坊」，門市內打造當日新鮮現烤的麵包新品，首推超人氣「沖繩黑糖肉桂捲」，使用沖繩黑糖製成，宛如可頌的酥脆口感讓人一吃就停不下來，肉桂香也不會過於濃郁，吃貨們一定不能錯過。

▲沖繩黑糖肉桂捲。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另外，全家還在指定4門市打造「FAMI HOT食堂」，首推超涮嘴的「青蔥燒餅」，大口咬下滿滿蔥香炸出，搭配茶、咖啡都沒問題，而另一款「胡椒餅」皮酥搭配滿滿肉餡，飽滿又實在，還有蘿蔔絲酥餅、香烤骨腿、蜜汁烤棒腿等選擇，目前販售門市為中賓店、新國賓店、板橋新光仁店、新店慶民店。

▲這次加碼還推中式夜市小吃。

ET快訊
舒力基「下周猛攻強颱」最接近台灣　北部低溫探16°C時間曝
何孟遠剛道歉元元秒留言嗆爆！怒戰護航網友
快訊／何孟遠劈腿采子道歉了！「不當言語互動造成誤解」
不是系統異常！LINE周一全球大當機原因出爐
連中鋼都能漲停！他敲碗「這檔」有機會　網：它漲停台股就慘

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】當全世界最紅的兔子—比得兔兔碰上金蘋果、金草莓

回收寶特瓶、牛奶瓶做的！超商最新2款暖心商品　還能幫助腦麻家庭

求人不如求己！PureGo蔬果洗淨偵測器入水自動測農藥殘留　輕巧美型成廚房最佳幫手

【廣編】來世貿家電展找歌林　給你「動口不動手」智慧家電新體驗

全聯「點數女王」落在這縣市！母親節蛋糕前3名出爐、家電37折換購

烘焙坊開張了！罪惡「黑糖肉桂捲」超商隨時吃　還有酥脆青蔥燒餅

街訪「媽媽知多少」生日血型攏母災…台中大遠百母親節搶救親情大作戰！

熊大、兔兔變身漢堡Q爆！LINE FRIENDS最新醫療口罩　熊美也來了

不是只有小7有！全家也推「哈根達斯雪糕買2送2」　連5天爽吃7口味

中南部水情告急！賣場桶裝水賣翻了　銷量「1周暴增8成」6公升最夯

非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」

「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

《玩命關頭9》最新預告

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

何孟遠爆「劈腿采子」親密對話全曝光　女友荳荳IG全黑圖...他：看清人生

金正賢道歉了！向徐玄致歉：我很後悔　「會親自上門請求原諒」

阿好姊姊現身：弟弟不會開車！ 「原本排休假...沒做會被老闆罵」

畫鍾馗臉「女兒打招呼」犯禁忌　孫翠鳳曝往事：1年4家人突離世

黃金鼠「從小愛劈腿」姿勢超母湯　面露謎樣笑容...媽傻眼：是渣女？

【廣編】當全世界最紅的兔子—比得兔兔碰上金蘋果、金草莓

回收寶特瓶、牛奶瓶做的！超商最新2款暖心商品　還能幫助腦麻家庭

求人不如求己！PureGo蔬果洗淨偵測器入水自動測農藥殘留　輕巧美型成廚房最佳幫手

【廣編】來世貿家電展找歌林　給你「動口不動手」智慧家電新體驗

全聯「點數女王」落在這縣市！母親節蛋糕前3名出爐、家電37折換購

烘焙坊開張了！罪惡「黑糖肉桂捲」超商隨時吃　還有酥脆青蔥燒餅

街訪「媽媽知多少」生日血型攏母災…台中大遠百母親節搶救親情大作戰！

熊大、兔兔變身漢堡Q爆！LINE FRIENDS最新醫療口罩　熊美也來了

不是只有小7有！全家也推「哈根達斯雪糕買2送2」　連5天爽吃7口味

中南部水情告急！賣場桶裝水賣翻了　銷量「1周暴增8成」6公升最夯

UNIQLO X JWA「刺繡小花」巨可愛　最新聯名必收單品搶先看

凌晨4點「出動5消防分隊滅火」　租屋妹一查真相火了：已經第2次！

空汙被重視！品牌建商搶破頭　公園第一排站上推案Ｃ位

6搶1安排施打疫苗　洪總：醫師認為可以就打

何孟遠不認劈腿！　陳敬宣氣炸嗆「看你還要騙多久」…不捨荳荳真心換背叛

成熟製程持續缺貨　台積電：2023年新產能將開出

獨／謝和弦、莉婭登記結婚　Keanna冷回：我對他們無感！

南部驚現一大片雷達回波　鄭明典卻說出「不會下雨」殘酷真相

飯店撞見婚宴「新娘是女友」綠爆！　網美爆淫亂多P…抖出性侵慘劇

深情姜河那回來了！　守約定「癡等下雨」就為見暗戀女一面

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

消費熱門新聞

「你幹嘛沒事推坑？」美式賣場洗衣神物曝光

只有5天！哈根達斯雪糕買2送2

罪惡「黑糖肉桂捲」超商隨時吃

果粉注意！蘋果全系列限時3天折扣

陳艾琳怒了！

愛吃肉、常外食當心營養不均衡！　營養師公開簡單「吃好」撇步

最新醫療口罩！熊大、兔兔變身漢堡Q爆

超商還原星宇航空機上餐！4/21開吃

全聯「點數女王」落在這縣市！

摩斯早餐新增「可頌堡」亮相！

火鍋肉盤為什麼要墊生菜　店員曝3大原因

超商最新2款永續商品能幫助腦麻家庭

更多熱門

關鍵字：

中華民國腦性麻痺協會永續商品7-11把愛找回來

讀者迴響

熱門新聞

叫「雅婷怡君」免費吃一整隻龍蝦！

新北警男男激戰！妻子心碎：小所長「掰彎」我的丈夫

鮮肉所長偷情人夫警員　正宮爆：一天大戰好幾回

舒力基龜速衝強颱！最快周五變中颱　大轉彎時間曝

小賴打臉何孟遠：他們沒分手！　曝荳荳「最新狀態」崩潰痛哭整天

荳荳認了被劈「吐6字徹底心碎」！

允浩爆也被徐睿知操控　拍戲要求：別碰我身體

38學生輪流使用針頭抽血！女教師身分曝

台灣童星變AV女優！自曝台女嘿咻時會這樣做

何孟遠「2月就分手」遭打臉！陳敬宣：我每天看你們講電話

媽祖鑾轎會自己動嗎？網掀論戰

嬰高燒遭4醫院拒收！母直播求救

「水庫又滿了！」基隆人怒：憑什麼要我限水

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

荳荳「1句話打臉」何孟遠2月分手！

更多

最夯影音

更多
非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」

非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」
「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

《玩命關頭9》最新預告

《玩命關頭9》最新預告

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面