溫朗東稱八仙善款遭吞　藍正妹議員打臉：帶風向掩蓋太魯閣捐款爭議





▲新北市議員、國民黨發言人江怡臻。（圖／翻攝自江怡臻臉書）

記者羅婉庭／新北報導

針對名嘴溫朗東於網路上指稱新北市社會局統籌分配的17億元八仙塵暴事件善款，僅給罹難者每人100萬的慰問金，國民黨發言人、新北市議員江怡臻15日打臉溫朗東，批評其刻意帶風向，蔡政府應向民眾交代清楚，太魯閣號捐款，只有1／3用在家屬身上，其它2／3捐款額要用在哪裡？

江怡臻指出，依據八仙塵爆專款管委會第二階段第4次委員會議決議，給予塵爆中不幸罹難的往生者，每位家屬800萬元撫慰金，其餘傷者依據5度10級傷情，給予6.5萬元至650萬元不等的醫療復健與照護重建費用，絕非網路上所言，僅撥款給罹難者家屬100萬元的慰問金。

江怡臻強調，八仙塵暴事故幾乎所有的善款都用在傷者以及罹難者家屬身上，如燒傷指數分級補助、生活照顧費用、往生者撫慰金、照顧陪伴費、非健保給付醫療費用等，各項行政支出均未使用善款支應。

江怡臻說，新北市府訂定的「新北市政府辦理八仙粉塵氣爆案捐贈專款作業要點」，監督專款的管理及運用，公開透明，專款專用，不容抹黑。

江怡臻表示，災難對罹難者家屬以及傷者造成的衝擊無比巨大，太魯閣號事故並非天災，顯然是人為疏失所致，中央政府有更大的責任去確保善款的妥善分配，多數民眾也希望用在這些人身上，而不是用到別的地方。蔡政府應向民眾交代清楚，這些捐款的款項，只有1／3用在家屬身上，那其它2／3捐款額，到底要用在哪裡？

江怡臻說，以這次的善款數額計算，捐款8.1億，分1／3（2.7億）給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位為551萬，但即便再多的賠償都喚不回寶貴的生命、自己親愛的家人，更何況親綠人士還輕易在善款上做文章，平添傷痛。

江怡臻呼籲蔡政府，務必正面回應人民對於善款分配的疑問，也希望親綠人士不要拿過去的不實數據造謠抹黑，模糊監督善款運用的焦點。