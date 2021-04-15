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拜登氣候特使訪中　蔡英文：台美應重啟TIFA對話「綠能」也可合作

▲▼蔡英文依序與陶德、麗英傑、阿米塔吉、史坦柏格互碰手肘打招呼。（圖／翻攝自YouTube／presidentialoffice）

▲蔡英文依序與陶德、麗英傑、阿米塔吉、史坦柏格互碰手肘打招呼。（圖／翻攝自YouTube／presidentialoffice）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文15日上午於總統府接見美國總統拜登（Joe Biden）的摯友前聯邦參議員陶德（Chris Dodd），以及前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg）。她在致詞時表示，期待盡速重啟TIFA對話，並且進一步強化雙邊的經濟貿易夥伴關係。

蔡英文表示，這是拜登政府上任以來，第一次派團訪問台灣，這展現出台美雙方持續深化的夥伴關係。對於陶德的來訪，蔡英文表示，他擁有三十多年的國會資歷，更是拜登信賴的友人，「今天也很高興看到我的老朋友阿米塔吉大使、史坦柏格院長，還有白丹利處長，這顯示出，美國跨黨派對台灣的支持」。

此外，蔡英文說，拜登在參選時，已經表達要深化跟台灣的關係；從他上任以來，台美關係也持續穩定發展，「美國國務卿布林肯及國防部長奧斯汀，都曾公開表達，美國對台灣的支持堅若磐石」。

有關美國國務院上週宣布新的「對台交往準則」，以及上個月簽署設立「海巡工作小組瞭解備忘錄」，蔡英文認為，這些都展現了台美關係的實質進展。

至於在這波疫情中，台灣防疫表現備受肯定，蔡英文說，維持蓬勃的經濟活力，也讓台灣成為可信賴的經貿夥伴，「尤其是在供應鏈安全、5G科技，以及基礎建設等方面，台美雙方也都已經展開更密切的合作」

值得注意的是，蔡英文在談話中也特別指出期待台美盡速重啟TIFA對話，並且進一步強化雙邊的經濟貿易夥伴關係。她強調，這段時間以來，拜登政府在氣候變遷議題上，積極展開國際合作，「台灣有決心推動減碳，也全力發展綠色能源，相信這是台美雙方，可以長期合作的重要議題」

另外，蔡英文也感謝拜登政府，多次重申台海和平穩定的重要性，近來中國頻繁派遣軍艦及軍機，在周邊的海空域進行軍事活動，這不僅改變印太地區的現狀，也威脅區域的和平穩定。

蔡英文說，台灣作為積極貢獻國際社會的一份子，非常願意和理念相近的國家，包括美國，共同守護印太區域的穩定和平，並且阻止冒進以及挑釁的行為。

另外，國際近年重視的「認知戰」，蔡英文表示，台灣在這部分，尤其是假訊息的因應方面，有相當的經驗，「我們也期待，在打擊假訊息上，台美能夠延續合作，跟國際夥伴共同分享經驗」。

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