快訊／三總爆內神通外鬼　A口罩5萬片轉賣+偽投保紀錄詐350萬

▲三軍總醫院傳出行政人員涉嫌勾結廠商暗槓醫療口罩轉賣弊端。（資料照／記者邱中岳攝）

記者劉昌松／台北報導

三軍總醫院醫勤室醫務行政員黃晶瑩，涉嫌與承攬醫院照服員勞務的惠明公司聯手，侵吞政府無償發放的5萬片醫療口罩，私下以每片5元代價，轉賣給照服員，而惠明公司負責人楊玉杰，另外還涉嫌偽造照服員投保紀錄，規避三總審查，省去350萬元的未投保罰款，台北地檢署19日指揮廉政署，兵分11路搜索約談楊、黃等6名涉貪官商。

檢察官王如玉指揮廉政署調查發現，黃晶瑩負責國防部「照顧服務員暨護理佐理員勞務外包」採購案規劃及履約管理業務，2020年新冠肺炎疫情爆發後，台北市配合中央執行傳染病防治工作，定期「無償」發放醫療用及外科口罩給三總，供醫院內工作人員使用，黃卻涉嫌和廠商聯手，侵吞本來該免費提供的5萬多片醫療口罩，改以每片5元價格賣給該廠商派遣到三總的照服員。

此外，檢廉查出，涉嫌侵吞口罩的廠商惠明公司楊玉杰，明知三總要求廠商，必須幫聘僱的護佐、照服員投保勞工保險，否則每1人次要開罰500元，卻為了減少經營成本，指示員工以影印方式，變造勞保局e化服務系統的「投保單位網路申報及查詢作業」報表，並按月提交給三總。

總計惠明公司從2017年至2019年間，共變造了6百多筆投保紀錄，違約派遣達7千多個班次(每班次8小時)，檢廉懷疑有三總內鬼協助惠明公司，利用假的投保紀錄，躲避了350多萬元的未投保罰款，19日兵分11路，搜索並約談楊玉杰、黃晶瑩等6名嫌疑人，全案朝《貪污治罪條例》、《刑法》詐欺、侵占公有財物等罪嫌方向偵辦。

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