害怕壓力、害怕給承諾！你可能是跟「逃避型人格」在談戀愛

▲你的戀人常常害怕壓力、害怕給承諾嗎？他有可能是逃避型人格。（圖／CFP）

生活中心／綜合報導

想要瞭解戀人的個性，除了星座、生肖，也可以透過依戀模式找到答案，依戀模式分成安全型人格、焦慮型人格、逃避型人格，在《愛無能》一書提到，逃避型人格有這四大特質。

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▲在《愛無能》一書提到，逃避型人格有這四大特質。（圖／采實文化提供）

愛情誠可貴，自由價更高

他們的核心宗旨就是，「愛情誠可貴，自由價更高」，簡單來說，就是沒有自由，毋寧死。

保持距離以策安全

他們會覺得保持距離以策安全，保持神祕以保持新鮮，有什麼不好的呢？事實上，逃避型的人通常都不覺得自己是逃避型，都是別人說：「你不要再逃避了好不好？」而逃避型的人只會覺得自己是不知道怎麼回應，而不是在逃避。

當心靈上門不當戶不對的情況下，我們的心理需求不符合時，當然就會自動放棄。我們其實可以從這個地方了解彼此，發現原來對方的不回應會讓另一半不適應或不習慣，所以很多人在關係的初期便選擇終止來往。

對被要求感到抗拒

他們對於被要求、被控制，會感到格外的敏感與抗拒。這就需要探索為什麼他們會成為逃避型？因為他們長期接收到很多高壓的情緒感受，所以他們對於別人的需求、別人失望的表情，就會有相當高的敏銳度，而敏銳到身心都有反應，特別會發現有人聽到自己父母的聲音，伴侶的聲音就會寒毛直豎、如坐針氈。

不喜歡天長地久的承諾

他們不喜歡天長地久的承諾，且有些話也不願意明說，因為他們會認為說了就有弱點、把柄在對方手上時，對方似乎隨時都有控制與要脅自己的武器，是非常可怕的事。