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水情吃緊！高雄下周一學校游泳課全停、公立游泳池關閉

▲因應水情，高雄6座公立泳池將關閉 。（圖／高市府運發局提供）
▲運發局宣布4月19日起，所屬10座游泳池暫停營運 。（圖／高市府運發局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

因應高雄市水情4月1日起轉為減量供水橙燈，為確保達成節水目標、維持穩定供水，運動發展局宣布4月19日起，公立自管游泳池配合限水抗旱措施，所屬10座游泳池暫停營運，待水情回穩後再續開；教育局也宣布公立學校校內的游泳池19日起關閉、游泳課也先暫停。

為確保達成節水目標，維持穩定供水，高雄地區進入橙燈對應措施，高雄市府運動發展局表示，所屬10座游泳池，包含國際池、三民池、新興池、旗津池、鼓山池、左營池、右昌池、楠梓池、甲仙池、東門池，配合市府限水抗旱政策，自4月19日起全部暫停營運，待水情回穩後再續開放，期望民眾共體時艱。

▲環保局所轄四座回饋設施游泳館 因水情嚴峻4月19日起暫時關閉。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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▲環保局所轄四座回饋設施游泳館 因水情嚴峻4月19日起暫時關閉。（圖／記者洪靖宜翻攝）

另外，環保局所轄四座焚化廠回饋設施游泳館（中區、南區、岡山、仁武），因水情仍持續嚴峻，四座回饋設施游泳館自4月19日起全面關閉休館，等未來水情警報解除後再行開放。環保局表示，四座回饋設施游泳館採游泳池水全回收，以往每日用水量86噸，之前二場次不開放可以減少民眾淋浴、spa及蒸氣烤箱所使用之用水，可節省43噸水量。若全面關閉，每日可以節省86噸用水量，約280人（70個家庭）的每日用水量。

而教育局也宣布，高雄市所屬高中三級學校自4月19日起，將關閉公立學校游泳池，游泳課也先暫停，全部共22座；另外民營游泳池實施游泳教學的學校，若游泳課程執行未受影響，也請加強學生節水教育宣導。

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