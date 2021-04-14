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國泰貨運全球運送新冠疫苗　載運量至今已破1500萬劑

▲▼國泰航空成功空運首批復星醫藥／BioNTech疫苗到香港。（圖／國泰航空提供）

▲國泰貨運成功運送新冠疫苗，至今已突破1,500萬劑。（圖／國泰航空提供）

記者賴文萱／台北報導

國泰貨運今（14）日宣布，肩負運送2019冠狀病毒病疫苗至世界各地的重任，至今運載量已突破1,500萬劑的里程碑。除了有供香港市民使用的批次外，也有運送至墨西哥、馬來西亞及印尼等國家的疫苗，別具標誌性意義。

國泰貨運市務及產品主管鄭福榮表示，繼今日運送新一批由復星醫藥／BioNTech研發的復必泰疫苗到港後，國泰貨運至今總共運載了超過1,500萬劑疫苗。

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本周內，國泰貨運另有兩班從北京經香港空運科興及康希諾疫苗到墨西哥的航班。三批疫苗均採用了國泰貨運新的智貨查多維追蹤及數據記錄系統。

到目前為止，國泰貨運已成功運送五個品牌的2019冠狀病毒病疫苗。貨運產品經理梁煒鏗指出，在過去幾個月已妥善運送了阿斯利康、復必泰、康希諾、Covaxin及科興的疫苗，每一款疫苗各有不同的溫度要求，範圍從攝氏零下70度到2至8度不等。

▲▼國泰航空成功空運首批復星醫藥／BioNTech疫苗到香港。（圖／國泰航空提供）

▲國泰貨運成功運送新冠疫苗，至今已突破1,500萬劑。（圖／國泰航空提供）

運送疫苗的航班大部分以國泰航點為目的地，但也有運送至國泰網絡以外的地方，如拉丁美洲及加勒比地區，展現國泰貨運網絡的連繫實力。

貨運董事歐永棠補充，國泰已準備就緒，繼續運送需求迫切的疫苗至世界各地，與全世界並肩共同應對疫情。國泰的疫苗空運專案充份運用貨機和客機覆蓋的龐大環球網絡，正是快速有效運送疫苗至全球各地的理想方案。

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