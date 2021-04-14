拜登派好友訪台　陸：已提嚴正交涉「立即停止任何美台官方往來」

▲前參議員陶德（Chris Dodd）與拜登（Joe Biden）私交甚篤。（圖／達志／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

應美國總統拜登（Joe Biden）要求，拜登的好友、美國前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT）14日率團訪台，並將與總統蔡英文會面。對此，大陸外交部表示，中方已就美政府派員赴台活動向美方提出嚴正交涉，敦促美方切實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，立即停止任何形式的美台官方往來。

大陸外交部14日的例行記者會上，一名記者提問「有報導稱，一個美國高級代表團即將訪問台灣並會見台灣『總統』蔡英文，發言人對此有何回應？」

對此，大陸外交部發言人趙立堅回應，首先他想說明，蔡英文只是中國的一個「地方領導人」，中方堅決反對任何形式的美台官方往來。這是中方的一貫明確立場。

趙立堅指出，中方已就美政府派員赴台活動向美方提出嚴正交涉，敦促美方切實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，立即停止任何形式的美台官方往來，慎重處理涉台問題，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，「以免給中美關係和台海和平穩定造成進一步嚴重損害。」

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

