蘇貞昌神隱8天閃台鐵改革？　葉元之譏「反常」：請院長有點擔當

▲葉元之13日批評蘇貞昌神隱5天未接受媒體訪問。（圖／翻攝自Facebook／葉元之．板橋）

記者蘇晏男／台北報導

台鐵408車次太魯閣號出軌事故釀台灣40年來死亡人數最慘重的鐵路意外，國民黨除要求交通部長林佳龍下台外，也喊話行政院長蘇貞昌負政治責任。國民黨新北市議員葉元之13日透過臉書指出，蘇貞昌自5日下午2時以後，已神隱8天未接受媒體訪問，僅在8日行政院會公開露面。葉元之質疑，「這和他以前喜歡指指點點的作風完全不同，到底在躲什麼？怕官位不保？」

「現在各界有非常多問題想要問蘇貞昌，太魯閣事件後，林佳龍已經確定要打包走人，蘇貞昌難道沒有責任？」葉元之表示，首先，政委張景森說蘇貞昌根本沒有核定台鐵總體檢報告，如此改革力道當然有差；再來，台鐵局長懸缺3個月，就是蘇系龍系惡鬥的結果，人事不定人心也不會定，群龍無首的台鐵是要怎麼改革？更不用說行政院會從未談過台鐵改革，顯見蘇對這議題的不重視。

葉元之認為，一連串問題蘇貞昌當然有必要接受檢驗，請辭下台都有其必要，但蘇卻一反常態直接搞消失。他諷刺，以前蘇貞昌最喜歡透過媒體，對任何事情指指點點，從外太空聊到行天宮，評論事件無所不包，在面對中共議題更是砲火猛烈，一下拿掃帚抗中保台，一下吃鳳梨救農民，但講到自己的責任，攸關生命安全的議題，卻躲起來不敢接受媒體詢問。

葉元之喊話，躲得了一時躲得了一世嗎？醜媳婦總要見公婆，請蘇貞昌勇敢出來面對，當院長請有點擔當。