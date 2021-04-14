【廣編】悍我們一起去棒球場　momo mini親子電影院

▲富邦文教基金會「momo mini親子電影院」與悍將球團攜手在4/10（六）富邦悍將主題日「肆FUN童心」，賽後於場內打造一座露天電影院。

圖、文／富邦文教基金會提供

到球場除了看球還可以作什麼? 今年最特別的親子球場活動就在新莊棒球場。「momomini親子電影院 x 富邦悍將棒球隊」這次讓大朋友小朋友在球場看電影! 這次還特別邀請台東紅葉國小的棒球隊小將前來觀賽，球隊總領隊校長方穎豐也是悍將球星張進德的恩師，方校長表示，可以帶孩子們一起來看球，格外開心。

這次放映的片單包括momo mini親子電影院最受小朋友歡迎的《動物哇哈哈》系列、德國漢堡動畫獎首獎《美鬍男生死鬥》、紐約國際兒童影展最佳短片、最佳觀眾票選的《搶救髒皮鞋》、最適合親子觀賞的本土動畫《啊》等精選片單，和現場球迷們影迷們共享棒球場帶給你的無限可能，啟發孩子們的無限想像力！

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momo mini親子電影院精選許多國內不易看到的國際兒童影展動畫、劇情短片和台灣本土優質影片，以多元媒材方式呈現，主題內容也更為寬廣。為了讓這些影片可以被更多人觀賞，除了網路影音及教育公播平台、電視頻道外，2020年九月份開始在台北、桃園、台中、高雄、台東、屏東等地與電影場館合作影廳放映或露天放映，並舉辦了讓孩子可以天馬行空發揮想像力的影像工作坊。2021年四月起，除了原本的合作夥伴，in89豪華影城七間親子電影院也成為momo mini親子電影院合作夥伴，將讓全台親子擁有前所未有的「一起看電影」感受。