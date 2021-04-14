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政府竟為核廢水「放射性氚」創可愛吉祥物　日網氣瘋：太白目！

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本許多縣市為宣傳觀光或特產，都會創造吉祥物來吸引目光，熊本熊便是成功案例之一。如今日本政府決定將福島福核一廠核廢水排放入海，以311災後重建為目的而成立的復興廳疑似為了扭轉廢水中放射性物質「氚」的形象，竟創造出外型可愛的吉祥物，反而令網友更加火大。

▲▼日本拍板排放福島核廢水，竟創造放射性氚吉祥物。（圖／日本復興廳）

▲ 復興廳的文宣上出現氚的吉祥物。（圖／日本復興廳）

事實上，日本政府有意排放核廢水已久，13日正式拍板定案，預計未來數十年內分批排放125萬噸，掀起國內外反彈聲浪。《東京新聞》13日報導，復興廳當天在官網發布宣傳氚元素安全性的傳單，說明氚存在於雨水、海水、自來水和人體中，且不會在人體內累積，而是隨著水分排出體外。福核一廠排放前也會大幅稀釋，因此屆時排放的廢水中氚濃度基本上與自來水的氚濃度相同。

復興廳將傳單及相關影片上傳官網，也正商討是否向附近居民發放，可見上頭有一隻綠色生物趴在水中，頭上有氚的原子結構，臉上擺出可愛表情。負責人對此說明，將氚以卡通方式呈現是為了增加親切感，希望形成不善也不惡的中立形象。

然而，許多民眾並不買帳。日本網友紛紛在推特上發文指出，「如果核廢水不危險，為何要用水箱隔離」、「想用吉祥物欺騙漁民嗎」、「畫成這樣也不會把危險的東西變成安全的」、「這是政府的黑色幽默嗎」、「只會適得其反」、「政府也太白目了吧」。

►Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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