「肉多多」吃到飽竟能打包　已下鍋就可外帶回家再爽吃一頓

▲肉多多火鍋。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

吃到飽餐廳的規則是餐點都只能在店裡內用，禁止外帶。但現在「肉多多火鍋」打破這樣的規矩，祭出自助吧30種食材若已經下鍋煮，就可免費打包外帶。難道不怕外帶之亂嗎？業者說，要辦活動就不怕客人貪心。至於其他單點類的麻辣鍋店像是「鼎王」，可讓民眾打包湯底鴨血、豆腐，且還會「加到滿」。

肉多多表示，自助吧常常不小心拿太多，覺得吃不完很浪費？吃肉吃到肚子爆炸，鍋裡還有滿滿的肉？即日起至6/30，只要來開鍋用餐，無限飽食後還能再把想吃的丟進鍋裡，只要是在鍋裡的，通通都幫你把湯補滿，打包帶回家，和家人一起延續幸福。

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對此，有消費者認為，這樣不太好，因有些人可能就為了想打包，把東西全丟下去，這樣其實有點浪費。另一人則說，如果有用餐時間限制，煮太多就會吃不完，可是新方案就不會浪費。

▼肉多多火鍋推出「滿滿包回家」新活動。（圖／翻攝肉多多網站）



業者不怕外帶之亂，不怕消費者吃，還公布如何外帶最多的秘訣，是肉片先別急著下鍋，因可另外包裝。記者實測在鍋內塞進12片絲瓜、半顆馬鈴薯、半條蘿蔔、8塊芋頭、3片玉米，還有一包王子麵，這下滿載而歸。

肉多多公關經理徐家瑜接受《東森新聞》訪問表示，真的要做這個活動的話，就不會太擔心說客人會貪心或怎麼樣，當然還是以滿足大家的需求最重要。

至於其他火鍋店也夠阿莎力，鼎王麻辣鍋歡迎打包，還能免費加滿豆腐、鴨血鍋底，如果點的是酸菜白肉鍋，就免費補充酸菜。至於海底撈不只湯底可以打包，醬料、瓜子和零食也開放外帶。

▼鼎王可讓民眾外帶鴨血、豆腐鍋底。（圖／資料照／記者黃士原攝）



▼海底撈不只湯底可以打包，醬料、瓜子和零食也開放外帶。（圖／資料照／記者黃士原攝）

