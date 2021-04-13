貴州「招果洞遺址」確認距今4萬年！　入選2020大陸十大考古發現

▲貴州招果洞遺址挖掘出的石器。（貴州省文物考古研究所）。



記者林彥臣／綜合報導

位在貴州貴安新區的「招果洞遺址」，經過確認是距今4萬年前的人類活動遺蹟，不僅入圍大陸20個考古新發現，也因為是入圍者當中距今年代最久遠，在13日入選為「十大考古新發現」之首。

根據《貴陽日報》報導， 招果洞遺址位於貴安新區高峰鎮岩孔村招果組，洞深約25公尺，洞口高4 公尺，洞內怪石嶙峋，洞外地勢平緩。2016年至2020年，「貴州省文物考古研究所」、「四川大學歷史文化學院」和「成都文物考古研究院」聯合對招果洞遺址進行考古發掘，經過5年時間累計工作時長800多天的挖掘，考古人員在招果洞發現了來自舊石器時代的石器、骨器等大量地層關係明確的文化遺物，兩座距今1萬多年的墓葬，以及伴生的人類頭骨化石，水、陸生動物遺骸和植物遺存等。

經反覆研究論證，最終確認招果洞遺址人類活動痕迹始於距今4萬年前，跨越了整箇舊石器時代晚期和新石器時代，文化堆積（人類活動而留下來的痕迹、遺物和有機物所形成的堆積層）連續完整。

貴州省文物考古研究所副所長、招果洞遺址考古領隊張興龍說，「考古發現，招果洞遺址有河流經過，周邊地勢較為平緩，又有安全寬敞的洞穴，而且洞內乾燥、洞口向陽，這都是古人類選擇棲息地的重要條件，人類活動的時間最早可追溯至距今4萬年。」

在招果洞周邊很大的一片區域內，類似的山洞還有很多，不少都有過人類活動的痕迹，但活動的強度遠低於招果洞遺址，招果洞遺址應該是一處中心營地。

張興龍分析，遺物量大、時間跨度長、痕迹連續完整，這些都能幫助專家們更具體地還原古人類的生活，這也是招果洞遺址能入圍2020年度全國十大考古新發現最終評選的原因。

張興龍說，「招果洞遺址內連續完整的文化堆積，在雲貴高原乃至全國都極為少見。遺址揭露出自舊石器時代晚期至全新世的50多個火塘和人類活動面，填補了以往工作的空白，為研究西南地區早期人類居住活動、進一步復原史前社會發展提供了重要依據」。

2020年度大陸十大考古新發現於4月13日揭曉，具體為：貴州貴安新區招果洞遺址、浙江寧波餘姚井頭山遺址、河南鞏義雙槐樹遺址、河南淮陽時莊遺址、河南伊川徐陽墓地、西藏札達桑達隆果墓地、江蘇徐州土山二號墓、陝西西安少陵原十六國大墓、青海都蘭熱水墓群2018血渭一號墓、吉林圖們磨盤村山城遺址。

►Solac負離子陶瓷吹風機「限時下殺999」