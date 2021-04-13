國賓影城進駐彰化！老郵局改建逾3千坪6層複合式大樓　完工時間曝

▲國賓影城進駐彰化，斥資4.04億要打造新商圈。（圖／中華郵政提供）

記者賴文萱／台北報導

看好彰化地區休閒娛樂商機，中華郵政選定鄰近彰化火車站的光復路郵局，投資興建地下3層地上6層複合式影城大樓，後續將由已完成簽約的國賓影城進駐。今日中華郵政董事長吳宏謀主持興建動土典禮，祈求工程順利圓滿，該建物預計2023年完工。

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▲彰化光復路老郵局將成回憶。（圖／翻攝自Google Maps）

中華郵政投資興建首座複合式影城大樓，地點選定在彰化火車站前150公尺處光復路與和平路口的光復郵局，今日在中華郵政董事長吳宏謀主持下，進行彰化光復路郵局興建動土典禮，現場與多位貴賓共同起鏟，祈求工程順利圓滿，如期如質完成，帶動區域繁榮商機，成為彰化地區新地標。

▲▼中華郵政董事長吳宏謀主持彰化光復路郵局興建動土典禮，現場與多位貴賓共同起鏟，祈求工程順利圓滿。（圖／中華郵政提供）

改建後的彰化光復路郵局建物外觀以石材為主，型塑簡約現代化風格，總樓地板面積約3,434坪，1、2樓部分面積保留郵局使用，提供民眾寬敞舒適用郵環境；3至6樓則依影城建置需求，統籌規劃複合式商業空間，另外地下樓層也將設置寬敞停車空間，滿足城區發展需求，建物預計2023年完工。

▲彰化光復路郵局街景合成示意圖。（圖／中華郵政提供）

中華郵政表示，這起建案突破傳統郵局建築形式，結合郵局、影城及健身房等空間，提供便利郵政服務及多元舒適休閒娛樂場域，可望帶動地方觀光發展，促進經濟繁榮，創造彰化新氣象。

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