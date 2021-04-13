　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國賓影城進駐彰化！老郵局改建逾3千坪6層複合式大樓　完工時間曝

▲▼彰化光復路郵局街景合成示意圖。（圖／中華郵政提供）

▲國賓影城進駐彰化，斥資4.04億要打造新商圈。（圖／中華郵政提供）

記者賴文萱／台北報導

看好彰化地區休閒娛樂商機，中華郵政選定鄰近彰化火車站的光復路郵局，投資興建地下3層地上6層複合式影城大樓，後續將由已完成簽約的國賓影城進駐。今日中華郵政董事長吳宏謀主持興建動土典禮，祈求工程順利圓滿，該建物預計2023年完工。

▲▼彰化光復路郵局。（圖／翻攝自Google Maps）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化光復路老郵局將成回憶。（圖／翻攝自Google Maps）

中華郵政投資興建首座複合式影城大樓，地點選定在彰化火車站前150公尺處光復路與和平路口的光復郵局，今日在中華郵政董事長吳宏謀主持下，進行彰化光復路郵局興建動土典禮，現場與多位貴賓共同起鏟，祈求工程順利圓滿，如期如質完成，帶動區域繁榮商機，成為彰化地區新地標。

▲▼中華郵政投資興建首座複合式影城大樓，結合多元休閒場域型塑區域新地標。（圖／中華郵政提供）

▲▼中華郵政董事長吳宏謀主持彰化光復路郵局興建動土典禮，現場與多位貴賓共同起鏟，祈求工程順利圓滿。（圖／中華郵政提供）

▲▼中華郵政投資興建首座複合式影城大樓，結合多元休閒場域型塑區域新地標。（圖／中華郵政提供）

改建後的彰化光復路郵局建物外觀以石材為主，型塑簡約現代化風格，總樓地板面積約3,434坪，1、2樓部分面積保留郵局使用，提供民眾寬敞舒適用郵環境；3至6樓則依影城建置需求，統籌規劃複合式商業空間，另外地下樓層也將設置寬敞停車空間，滿足城區發展需求，建物預計2023年完工。

▲▼彰化光復路郵局街景合成示意圖。（圖／中華郵政提供）

▲彰化光復路郵局街景合成示意圖。（圖／中華郵政提供）

中華郵政表示，這起建案突破傳統郵局建築形式，結合郵局、影城及健身房等空間，提供便利郵政服務及多元舒適休閒娛樂場域，可望帶動地方觀光發展，促進經濟繁榮，創造彰化新氣象。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
《無聲》男星遭爆「夜店摳醉妹」！調查結果出爐
超划算！　「買王品1股」可換2516元大禮包
五一勞動節碰上假日怎麼辦？　出勤薪資、給補休一次說清楚

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

擱淺藻礁因應對策會議「因故延期」！環團取消記者會：中油心虛？

統測大猜題秘訣曝！台北酷課雲考前直播11天　10科重點一次講看

國賓影城進駐彰化！老郵局改建逾3千坪6層複合式大樓　完工時間曝

台大「國防學士班」11系招不到人！　校方推測2原因：要服役5年

陳佩琪酸「宣布台灣只有AZ可打」才考慮接種　莊人祥：無法違背良心

修補年改缺失！「公校退撫條例」待審　教團籲立院盡速通過補償金

外送殺286KM「台北→合歡山」　只為2杯手搖飲！真相跪了：無價

143位東奧培訓隊員已打疫苗！指揮中心曝「棒球6搶1」檢疫規定

疫情讓人不敢愛愛！調查「13%台灣人不滿意」　25～40歲影響最大

台南注意！南鐵地下化施工4區13日起停水44小時　2萬多戶受影響

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」

小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

騎士塑袋中拿出貓咪「扔地上」　美短躲縫隙發抖...網怒：太可惡

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

白沙屯媽祖起駕！全場喊：進喔 萬人見「粉紅超跑出發」感動泛淚

擱淺藻礁因應對策會議「因故延期」！環團取消記者會：中油心虛？

統測大猜題秘訣曝！台北酷課雲考前直播11天　10科重點一次講看

國賓影城進駐彰化！老郵局改建逾3千坪6層複合式大樓　完工時間曝

台大「國防學士班」11系招不到人！　校方推測2原因：要服役5年

陳佩琪酸「宣布台灣只有AZ可打」才考慮接種　莊人祥：無法違背良心

修補年改缺失！「公校退撫條例」待審　教團籲立院盡速通過補償金

外送殺286KM「台北→合歡山」　只為2杯手搖飲！真相跪了：無價

143位東奧培訓隊員已打疫苗！指揮中心曝「棒球6搶1」檢疫規定

疫情讓人不敢愛愛！調查「13%台灣人不滿意」　25～40歲影響最大

台南注意！南鐵地下化施工4區13日起停水44小時　2萬多戶受影響

內政部嗆婦聯會「卸責拖延遲不解散」：毫無誠信可言

全新「雪鐵龍C5 X」法式跨界　旅行車身形搭配高底盤下半年開賣

6搶1防疫有限制練球　球員近期施打疫苗

「民進黨的政治提款機」　鄭麗文批：促轉會淪萬年殭屍機關

日本疫苗接種大幅落後先進國！「僅0.87%」跟非洲國家同水準

【廣編】Galaxy神攝手選拔賽正式開拍　下一位三星年度攝影師就是你

金黃外皮超酥脆！內湖手工鍋貼、水餃　內餡滿滿多汁不油膩

黃之鋒參與《禁蒙面法》遊行　涉非法集結判刑4個月

雲林「聲音照相」執法上路　2天辨識479輛噪音車人工過篩

用爸爸背抓屁股！歐告熟練「S型扭晃」　下秒默默看海...媽笑瘋

生活熱門新聞

今晚變天！恐強大颱風最快周三生成　鋒面帶雨掉10度

台灣慘了？他曝3恐怖真相：衝擊台積電

舒力基最快2天誕生！鋒面先來暴降10℃

她無法跪默念1句「大甲媽祖聽到了」　轎班員秒讓位

400元趕人！傳播妹被打槍大暴走

捐款8.1億「僅3分之1」用在罹難家屬！網批政府將善款他用

8週寶寶死腹中！老公顧滑手機　孕妻邊哭邊吐

76行者修復遺體遭酸　律師：賠錢才是行善？

晃到大轎班都頂不住　白沙屯媽祖要去哪？答案揭曉

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

400元被趕！傳播妹親上火線...自爆哭著回家

想鑽轎底替病重母祈願！神秘婦突阻止...她震驚止步

最新梅雨指標圖出爐　鄭明典曝好消息

更多熱門

相關新聞

驚悚畫面曝！400萬賓士猛撞工程車　噴飛隔壁車道

驚悚畫面曝！400萬賓士猛撞工程車　噴飛隔壁車道

國道3號北上195K處今（13日）發生一起火燒車意外！一輛市價400萬元的賓士新車衝撞國道工程車爆炸成火球，賓士車上一對男女跳車逃命，2人還在國道上牽手互相安慰，警消獲報後趕緊到場撲滅火勢，並將2人及工程車人員送醫。稍早撞擊畫面曝光！

國道賓士撞工程車爆炸起火！男女驚逃

國道賓士撞工程車爆炸起火！男女驚逃

國1彰化5車連環撞1死1命危　轎車衝護欄人噴飛3車輾

國1彰化5車連環撞1死1命危　轎車衝護欄人噴飛3車輾

案發現場／活埋12年！護膚女纏三角戀道出殘忍真相

案發現場／活埋12年！護膚女纏三角戀道出殘忍真相

柵欄升不到5秒又放下　彰化男狂奔「拯救休旅車」

柵欄升不到5秒又放下　彰化男狂奔「拯救休旅車」

關鍵字：

國賓影城彰化中華郵政

讀者迴響

熱門新聞

今晚變天！恐強大颱風最快周三生成　鋒面帶雨掉10度

徐睿知宣布「缺席記者會」　3年前幕後花絮被挖

徐玄不敢碰金正賢的手！舊影片曝光

SWAG最會賺錢女優現身：只出場約會沒做S

致命5分鐘大還原　李義祥教唆移工開怪手釀禍

記錄器曝光冷血李義祥　移工阿好開怪手害49命

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

日政府今定案：將排放福島核汙水入海

台灣慘了？他曝3恐怖真相：衝擊台積電

舒力基最快2天誕生！鋒面先來暴降10℃

搬家也找到！白沙屯媽大轉彎4度登門

她無法跪默念1句「大甲媽祖聽到了」　轎班員秒讓位

人妻7個月前剛生產！超商門口突產女嬰　夫傻眼

《時間》人員爆：不改劇本，金正賢就突然跑出去乾嘔

五桐號「用喝的港式月餅」買1送1

更多

最夯影音

更多
D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」
小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面