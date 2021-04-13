　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商「芋頭粥」包裝出包！　業者：未使用有疑慮包材

▲「阿發師芋頭瘦肉粥」日本進口膠膜溶出超量物質。（圖／食藥署提供）

記者周姈姈／台北報導

食藥署今公布邊境查驗不合格12項食品名單，其中1款便利商店「阿發師芋頭瘦肉粥」，包裝使用日本進口膠膜卻溶出超量物質，目前多達82捲、625.2公斤依規定退運或銷毀，而業者也針對此事回應了。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕受訪時指出，根據「食品器具容器包裝衛生標準」規定，以聚乙烯為原料之塑膠類，其以正庚烷25℃60分鐘溶出試驗蒸發殘渣合格標準為30ppm以下，而該產品以正庚烷25℃、60分鐘溶出試驗結果，蒸發殘渣值42ppm，該產品不符合食品安全衛生管理法第17條規定。

陳慶裕說，通常會用水、醋酸、正庚烷和酒精等模擬常用的東西去做檢測，該產品材質是聚乙烯，用正庚烷只要用25度60分鐘，若是用水跟醋酸，分別是60℃或95℃，不同材質有不同標準。陳慶裕也進一步提到，在標準下沒有特別鑑定，原則上該產品就是溶出超量物質，也是近6個月以來第一次發現有超量情況。

業者表示，已向廠商了解與確認情況，目前販售商品皆符合相關法規規範，並未使用有疑慮包材，請消費者安心購買。

除了阿發師芋頭瘦肉粥膠膜出包之外，日本也有多項進口水果檢出農藥殘留量不符規定，包括鮮桔橙、鮮蜜柑、鮮哈密瓜，不合格產品全數退運或銷毀，另外還有智利鮮櫻桃、中國墨魚干等，也分別被檢出農藥或漂白劑殘留含量不符規定。

ET快訊
真的輸不起！乃哥拌麵打敗曾拌麵　奪下熱門冠軍
麻古「這配料」突然不賣了　鐵粉全哭：怎麼可以
她做DNA檢測想找生父　卻意外發現亂倫

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商「芋頭粥」包裝出包！　業者：未使用有疑慮包材

助江宏恩、葉家妤甩30公斤！「日夜塑崩」買氣驚人　網路仿冒多品牌籲挺正貨

陳艾琳怒指花藝創意被偷！法國飾品將說明

微風「泰國美食節」消費888送680　新光三越韓國展「魚板串買一送一」

美廉社預計4月底推「外送服務」　初期測試雙北30家店

把皮卡丘戴起來！4款Q萌兒童口罩開賣　寶可夢大師快來收服

肯德基新品「檸檬蛋塔」亮相！「蜂蜜醬脆雞」爆香蒜末是亮點

「你幹嘛沒事推坑？」美式賣場洗衣神物曝光　好市多社團網讚：這週特價必買

周一咖啡領不了！小7「行動隨時取」一早就維護　上班族全崩潰

【廣編】LINE TAXI釋出新功能「好好休息」偏好設定　四月份折扣包看這裡

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」

小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

騎士塑袋中拿出貓咪「扔地上」　美短躲縫隙發抖...網怒：太可惡

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

白沙屯媽祖起駕！全場喊：進喔 萬人見「粉紅超跑出發」感動泛淚

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

超商「芋頭粥」包裝出包！　業者：未使用有疑慮包材

助江宏恩、葉家妤甩30公斤！「日夜塑崩」買氣驚人　網路仿冒多品牌籲挺正貨

陳艾琳怒指花藝創意被偷！法國飾品將說明

微風「泰國美食節」消費888送680　新光三越韓國展「魚板串買一送一」

美廉社預計4月底推「外送服務」　初期測試雙北30家店

把皮卡丘戴起來！4款Q萌兒童口罩開賣　寶可夢大師快來收服

肯德基新品「檸檬蛋塔」亮相！「蜂蜜醬脆雞」爆香蒜末是亮點

「你幹嘛沒事推坑？」美式賣場洗衣神物曝光　好市多社團網讚：這週特價必買

周一咖啡領不了！小7「行動隨時取」一早就維護　上班族全崩潰

【廣編】LINE TAXI釋出新功能「好好休息」偏好設定　四月份折扣包看這裡

陳信維臭臉樣超跩　暖男變「火爆浪子」女粉超愛

謝國城少棒／新竹市貧打變重砲　李浚宇為低潮中王柏融難過

快訊／貨車突出貨物「插穿駕駛座前玻璃」！　客運司機送醫急救中

24歲男開380萬BMW載妹子拉風　這原因拿「死人東西」糗爆了

違法兼任工地主任10年僅罰4件　時力黨團提修法增訂「三振條款」

SHINee光速回歸喊話來台灣：好想你們！　秀出軟萌中文

超商「芋頭粥」包裝出包！　業者：未使用有疑慮包材

偷拍性愛影片嗆前女友「幫妳約炮」　恐怖情人免坐牢代價曝

謝國城少棒／上週功課沒寫禁練球　呂浩銓好投率新竹首闖四強

真的「輸不起」！乃哥拌麵打敗曾拌麵　奪下乾拌麵熱門排行冠軍

消費熱門新聞

「你幹嘛沒事推坑？」美式賣場洗衣神物曝光

江宏恩推甩肉神物　慎防網路假貨

陳艾琳怒了！

肯德基新品檸檬蛋塔、蜂蜜醬脆雞亮相

愛吃肉、常外食當心營養不均衡！　營養師公開簡單「吃好」撇步

小7維護APP咖啡領不了上班族崩潰！

微風「泰國美食節」消費888送680

買養蔘飲送SOU‧SOU行李箱再抽旅遊金

火鍋肉盤為什麼要墊生菜　店員曝3大原因

美廉社預計4月底推「外送服務」

搶吃麥當勞雙倍OREO冰炫風！

抗癌泳將池江璃花子改寫命運

DG死不道歉　網嗆設計師「說謊」

更多熱門

相關新聞

LIVE／19.8萬劑AZ疫苗下午放行！指揮中心1400最新說明

LIVE／19.8萬劑AZ疫苗下午放行！指揮中心1400最新說明

AZ疫苗今（12）日再擴大接種，一早多縣市首長已赴醫院施打疫苗，指揮中心副指揮官陳宗彥及醫療應變組副組長羅一鈞也前往部桃，與防疫醫師、機組員、警消人員一同挽袖接種。另外，COVAX首批AZ新冠疫苗檢驗結果也全數合格，預計下午展開封緘，19.8萬劑最快傍晚能放行。相關疫苗接種措施及防疫作為，指揮中心今日召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明。

好市多連3週出包！富士蘋果「含禁用農藥」1029箱全銷毀

好市多連3週出包！富士蘋果「含禁用農藥」1029箱全銷毀

食物有「3秒定律」？食藥署解答

食物有「3秒定律」？食藥署解答

火鍋料大戰55波！煮蟹肉棒「塑膠膜拆不拆？」

火鍋料大戰55波！煮蟹肉棒「塑膠膜拆不拆？」

巧克力新制　大波露要改名了

巧克力新制　大波露要改名了

關鍵字：

食藥署

讀者迴響

熱門新聞

今晚變天！恐強大颱風最快周三生成　鋒面帶雨掉10度

徐睿知宣布「缺席記者會」　3年前幕後花絮被挖

徐玄不敢碰金正賢的手！舊影片曝光

SWAG最會賺錢女優現身：只出場約會沒做S

致命5分鐘大還原　李義祥教唆移工開怪手釀禍

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

台灣慘了？他曝3恐怖真相：衝擊台積電

日政府今定案：將排放福島核汙水入海

記錄器曝光冷血李義祥　移工阿好開怪手害49命

舒力基最快2天誕生！鋒面先來暴降10℃

《時間》人員爆：不改劇本，金正賢就突然跑出去乾嘔

韓網狂轟「控制女」！徐睿知照常出席記者會

突入帳3450萬…她樂歪狂領　下場曝

400元趕人！傳播妹被打槍大暴走

她無法跪默念1句「大甲媽祖聽到了」　轎班員秒讓位

更多

最夯影音

更多
D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」
小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面