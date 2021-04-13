超商「芋頭粥」包裝出包！　業者：未使用有疑慮包材

▲「阿發師芋頭瘦肉粥」日本進口膠膜溶出超量物質。（圖／食藥署提供）



記者周姈姈／台北報導

食藥署今公布邊境查驗不合格12項食品名單，其中1款便利商店「阿發師芋頭瘦肉粥」，包裝使用日本進口膠膜卻溶出超量物質，目前多達82捲、625.2公斤依規定退運或銷毀，而業者也針對此事回應了。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕受訪時指出，根據「食品器具容器包裝衛生標準」規定，以聚乙烯為原料之塑膠類，其以正庚烷25℃60分鐘溶出試驗蒸發殘渣合格標準為30ppm以下，而該產品以正庚烷25℃、60分鐘溶出試驗結果，蒸發殘渣值42ppm，該產品不符合食品安全衛生管理法第17條規定。

陳慶裕說，通常會用水、醋酸、正庚烷和酒精等模擬常用的東西去做檢測，該產品材質是聚乙烯，用正庚烷只要用25度60分鐘，若是用水跟醋酸，分別是60℃或95℃，不同材質有不同標準。陳慶裕也進一步提到，在標準下沒有特別鑑定，原則上該產品就是溶出超量物質，也是近6個月以來第一次發現有超量情況。

業者表示，已向廠商了解與確認情況，目前販售商品皆符合相關法規規範，並未使用有疑慮包材，請消費者安心購買。

除了阿發師芋頭瘦肉粥膠膜出包之外，日本也有多項進口水果檢出農藥殘留量不符規定，包括鮮桔橙、鮮蜜柑、鮮哈密瓜，不合格產品全數退運或銷毀，另外還有智利鮮櫻桃、中國墨魚干等，也分別被檢出農藥或漂白劑殘留含量不符規定。