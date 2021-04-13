魚池尖山逾11公頃遭火焚　南投林管處：乾季山區引火最高罰60萬

▲魚池尖山火燒山，林務局人員漏夜冒險闢出防火線。（圖／林務局南投林管處提供）

記者高堂堯／南投報導

南投魚池鄉魚池國中後方的魚池尖山，12日下午4時15分左右傳出火燒山，至今燃燒面積超過11公頃，林務局南投林管處、南投消防局總計動員約130人次，分別漏夜在山上闢出防火線、在山下市區周邊戒備，阻止火勢蔓延；南投林管處指火災原因尚待調查，乾季在山區引火燒毀山林依法最高可處60萬元罰鍰，甚至須背負2年刑責。

南投林管處表示，自昨下午獲報埔里事業區第73林班國有林地發生火警，截至今日上午8時，已動員森林護管員38人投入火場，參與滅火任務人員達58人，前進指揮所於緊鄰火場的魚池國中旁開設。

▲魚池尖山火燒山，火勢一度逼近山腳的魚池國中。（圖／民眾提供）

南投林管處長暨火場指揮官李政賢表示，目前延燒面積估計約11.1公頃，因現場地形陡峭、搶救不易，主要林相為麻竹及杉木林，森林護管員冒險在火場高溫中徹夜開闢防火線1000公尺，避免火勢往魚池國中方向蔓延，並以徒步方式自下方產業道路背負水源進入火場滅火，

南投林管處昨申請內政部空中勤務總隊直升機，黑鷹直升機今早已出動自日月潭取水協助灑灌滅火，李政賢表示在陸空聯合搶救下，相信能儘速控制火勢。

▲魚池尖山火燒山，林務局人員漏夜冒險闢出防火線。（圖／林務局南投林管處提供）

南投消防局第二大隊長吳嘉宏表示，昨出動6組人車、70多名警義消，燒到山腳下的明火就立即撲滅，讓火勢聚集在山頂三角點區域，市區已無立即性危險；現場目前由林務局主導滅火，消防人車配合於公所後方及魚池國中旁實施警戒。

李政賢指出，本起森林火災發生原因仍待進一步調查，現正值乾旱季節，呼籲民眾除非經過許可，山區不得有引火行為，違者依法最高可處60萬元罰鍰；至於放火燒毀他人之森林者，最高可處10年徒刑，失火燒毀他人之森林者，最高可處2年徒刑，且須負民事賠償責任。

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