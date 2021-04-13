新婚1年愛妻遭擄殺　夫自責沒陪上下班：對不起沒有保護好妳

記者黃翊婷／綜合報導

屏東29歲曾姓女子新婚1年，卻在8日遭55歲的黃姓男子製造假車禍擄殺。曾女的丈夫至今仍難以平復情緒，還將LINE的大頭照換成愛妻的照片，留下令人心碎的19字，「老婆，對不起，沒有好好保護妳，是我最大的遺憾」。

▲曾女與丈夫結婚才1年。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

據了解，黃男今年2月結識長相甜美的通訊行曾姓女員工，追求不成，反而跟蹤騷擾長達2個月，就算對方報警求助仍不罷休，本月8日晚間10時許甚至開車故意撞上女方，製造假車禍，再將人帶到空屋棄置。警方獲報後積極尋人，然而，9日中午好不容易找到曾女時，人已經沒有生命跡象。

曾女的丈夫得知消息後，一度情緒崩潰，但還是強忍悲痛，帶著白紗禮服前往殯儀館，拜託禮儀師幫忙換上，讓愛妻可以漂亮走完人生最後一段路。

根據《聯合新聞網》報導，曾女丈夫至今仍相當自責沒有親自接送妻子上下班，他回憶，首次在派出所見到黃男，還以為只是報案民眾，沒想到竟然就是肇事者；而他與妻子交往12年才結婚，原本約好17日要一起去墾丁旅遊，如今只剩下自己一人，讓他相當難過，事後則將LINE大頭照換成妻子的照片，並寫下「老婆，對不起，沒有好好保護妳，是我最大的遺憾」。

▲曾女的高中同學轉發家屬聲明，希望大家幫忙提供行車紀錄器等證據。（圖／翻攝自Facebook／當事人親友）

由於黃男到案後自稱患有精神疾病，進入看守所態度卻一切正常，甚至吃好睡好。曾女的家屬在網路上發表聲明，若是有人在8日晚間10時30分至45分左右行經廣安往社皮的路上，「大昌路一段，我相信你們有阻止變態把傷者帶上車，我需要你們看到的當下，需要你們的行車紀錄器！」

家屬在聲明中強調，他們不會責怪目擊者，只是希望有證據讓黃男無法利用精神疾病逃過刑責，目前已知的目擊者除了工廠的管理員，還有一名計程車司機和一名騎機車的年輕人，「如果你們有聽到、看到，拜託跟我聯絡！不要讓壞人就這樣逃過一劫！」

▼黃男製造假車禍擄殺曾女。（圖／記者陳崑福翻攝）