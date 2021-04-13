　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新婚1年愛妻遭擄殺　夫自責沒陪上下班：對不起沒有保護好妳

記者黃翊婷／綜合報導

屏東29歲曾姓女子新婚1年，卻在8日遭55歲的黃姓男子製造假車禍擄殺。曾女的丈夫至今仍難以平復情緒，還將LINE的大頭照換成愛妻的照片，留下令人心碎的19字，「老婆，對不起，沒有好好保護妳，是我最大的遺憾」。

▲▼屏東,曾女。（圖／翻攝臉書）

▲曾女與丈夫結婚才1年。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

據了解，黃男今年2月結識長相甜美的通訊行曾姓女員工，追求不成，反而跟蹤騷擾長達2個月，就算對方報警求助仍不罷休，本月8日晚間10時許甚至開車故意撞上女方，製造假車禍，再將人帶到空屋棄置。警方獲報後積極尋人，然而，9日中午好不容易找到曾女時，人已經沒有生命跡象。

曾女的丈夫得知消息後，一度情緒崩潰，但還是強忍悲痛，帶著白紗禮服前往殯儀館，拜託禮儀師幫忙換上，讓愛妻可以漂亮走完人生最後一段路。

根據《聯合新聞網》報導，曾女丈夫至今仍相當自責沒有親自接送妻子上下班，他回憶，首次在派出所見到黃男，還以為只是報案民眾，沒想到竟然就是肇事者；而他與妻子交往12年才結婚，原本約好17日要一起去墾丁旅遊，如今只剩下自己一人，讓他相當難過，事後則將LINE大頭照換成妻子的照片，並寫下「老婆，對不起，沒有好好保護妳，是我最大的遺憾」。

屏東曾女的家屬在網路上懇求目擊者出面。（圖／翻攝自Facebook／當事人親友）

▲曾女的高中同學轉發家屬聲明，希望大家幫忙提供行車紀錄器等證據。（圖／翻攝自Facebook／當事人親友）

由於黃男到案後自稱患有精神疾病，進入看守所態度卻一切正常，甚至吃好睡好。曾女的家屬在網路上發表聲明，若是有人在8日晚間10時30分至45分左右行經廣安往社皮的路上，「大昌路一段，我相信你們有阻止變態把傷者帶上車，我需要你們看到的當下，需要你們的行車紀錄器！」

家屬在聲明中強調，他們不會責怪目擊者，只是希望有證據讓黃男無法利用精神疾病逃過刑責，目前已知的目擊者除了工廠的管理員，還有一名計程車司機和一名騎機車的年輕人，「如果你們有聽到、看到，拜託跟我聯絡！不要讓壞人就這樣逃過一劫！」

▼黃男製造假車禍擄殺曾女。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東黃姓男子涉嫌殺人等罪嫌被警方送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼屏東假車禍擄殺命案，案發車輛、棄屍現場。（圖／記者吳世龍翻攝）

ET快訊
快訊／台北信義區深夜驚傳墜樓　男子摔落人行道明顯死亡
台男沒有輸！研究揭「女生最愛尺寸」　醫：常用的不要太大
15檔金融股股利一次看　專家分享投資攻略
郭書瑤PO泳裝辣照　「胸前點點疑走光」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新婚1年愛妻遭擄殺　夫自責沒陪上下班：對不起沒有保護好妳

獨／高雄深夜驚傳槍手掃射！4車衝撞鐵皮屋　子彈亂打4人傷

白沙屯媽駐駕「服飾店」！信眾整夜排隊拜拜　員工爽翻像中樂透

高雄岡山掩埋場火警！　「臭味狂竄市區」居民暴怒：都快窒息了

快訊／台北信義區深夜驚傳墜樓　男子摔落人行道明顯死亡

快訊／南投火燒山逼近校園　魚池國中緊急宣布「13日停課」

獨／恐怖前夫嗆砍小孩　甜美人妻忍3年提告不起訴…淚：誰能保護我

「根本沒綁好！」太魯閣號工程車滑落　檢送驗關鍵吊帶曝光

北宜下坡路段衝太快！　65歲單車男「自摔倒地」送醫不治

快訊／國道3高雄中寮隧道前「火燒車」　車上5人送醫

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」

小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

騎士塑袋中拿出貓咪「扔地上」　美短躲縫隙發抖...網怒：太可惡

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

白沙屯媽祖起駕！全場喊：進喔 萬人見「粉紅超跑出發」感動泛淚

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

午休吵死人！馬麻「貼符咒」伺候 3狗全安靜不敢動...網笑：真有效

新婚1年愛妻遭擄殺　夫自責沒陪上下班：對不起沒有保護好妳

獨／高雄深夜驚傳槍手掃射！4車衝撞鐵皮屋　子彈亂打4人傷

白沙屯媽駐駕「服飾店」！信眾整夜排隊拜拜　員工爽翻像中樂透

高雄岡山掩埋場火警！　「臭味狂竄市區」居民暴怒：都快窒息了

快訊／台北信義區深夜驚傳墜樓　男子摔落人行道明顯死亡

快訊／南投火燒山逼近校園　魚池國中緊急宣布「13日停課」

獨／恐怖前夫嗆砍小孩　甜美人妻忍3年提告不起訴…淚：誰能保護我

「根本沒綁好！」太魯閣號工程車滑落　檢送驗關鍵吊帶曝光

北宜下坡路段衝太快！　65歲單車男「自摔倒地」送醫不治

快訊／國道3高雄中寮隧道前「火燒車」　車上5人送醫

阪神開季衝上央聯第一　陳偉殷二軍防禦率王等待機會

新婚1年愛妻遭擄殺　夫自責沒陪上下班：對不起沒有保護好妳

手槍誤當電擊槍！美女警當街射殺非裔男子　拜登喊話勿暴動

毛孩身後事　陸「寵物殯葬業」年增千家..滲透率僅0.5%

北京寵物醫院「貓客人比狗多」　名醫搭機出診成常態

影／貓狗餐廳不稀奇！「撸鴨店」北京爆紅　主打又圓又好摸

獨／高雄深夜驚傳槍手掃射！4車衝撞鐵皮屋　子彈亂打4人傷

今晚變天！恐「強大颱風」最快周三生成北轉　鋒面帶雨狂掉10度

中國欲主導半導體供應鏈　拜登：美國投資不能等

白宮發言人：半導體峰會預期無法立即作出任何決定

謝欣穎「超閃情侶照」認愛王柏傑！　粉絲驚喜狂刷：恭喜

社會熱門新聞

SWAG最會賺錢女優現身：只出場約會沒做S

即／台北信義區驚傳墜樓　男子明顯死亡

重機短褲黑絲妹「綠燈起步」摔倒　左膝遭壓骨折

高雄岡山掩埋場火警！異味狂竄市區

即／南投火燒山　魚池國中宣布停課不停班

警提醒自行車應熟悉路權確保安全

南投無業男搶走71張刮刮樂！「中獎金額」讓網驚呆

工程車滑落根本沒綁？檢送驗關鍵綁帶

嘉義母帶女兒燒炭　14歲男友離奇躺床上身亡

北宜下坡衝太快！65歲單車男自摔送醫不治

桃園婦騎車撞臨停車倒地　遭大貨車輾頭慘死

白沙屯媽駐駕服飾店　員工爽翻像中樂透

獨／前夫威脅砍小孩　人妻提告不起訴

嫩女友吞搖頭丸打滾整夜！他照睡醒來見屍先清場

更多熱門

相關新聞

力暘「早安！太陽」　巡迴屏東站

力暘「早安！太陽」　巡迴屏東站

生動活潑的對話搭配俏皮動作，好玩劇團將童書繪本內容搬上舞台，透過寓教於樂的方式，讓孩子們在歡笑聲中認識綠能及環保觀念。綠能業者⼒暘能源的「早安！太陽」閱讀列車巡迴至屏東站，不但帶來精彩的說故事活動，還要把耗時3個月製作的再生能源童書繪本送進偏鄉國小。

葉毓蘭：要死多少人行政院才醒得過來

葉毓蘭：要死多少人行政院才醒得過來

變態男吃飯嫌手銬緊　死者親友罵人渣

變態男吃飯嫌手銬緊　死者親友罵人渣

變態男傳國中資優班　翻牆偷考卷

變態男傳國中資優班　翻牆偷考卷

擄殺甜姐兒冷血投案畫面曝！變態男控警打人狂跳針

擄殺甜姐兒冷血投案畫面曝！變態男控警打人狂跳針

關鍵字：

屏東殺人罪妨害自由罪

讀者迴響

熱門新聞

SWAG最會賺錢女優現身：只出場約會沒做S

徐睿知宣布「缺席記者會」　3年前幕後花絮被挖

舒力基最快2天誕生！鋒面先來暴降10℃

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

徐玄不敢碰金正賢的手！舊影片曝光

即／台北信義區驚傳墜樓　男子明顯死亡

突入帳3450萬…她樂歪狂領　下場曝

400元趕人！傳播妹被打槍大暴走

《時間》人員爆：不改劇本，金正賢就突然跑出去乾嘔

郭書瑤PO泳裝照「胸前點點疑走光」！

韓網狂轟「控制女」！徐睿知照常出席記者會

重機短褲黑絲妹「綠燈起步」摔倒　左膝遭壓骨折

老夫妻牽手搭手扶梯　一個動作害2死

徐睿知迷暈3男　分手金正賢改愛金秀賢

台灣慘了？他曝3恐怖真相：衝擊台積電

更多

最夯影音

更多
D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」
小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

騎士塑袋中拿出貓咪「扔地上」　美短躲縫隙發抖...網怒：太可惡

騎士塑袋中拿出貓咪「扔地上」　美短躲縫隙發抖...網怒：太可惡

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面