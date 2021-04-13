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男友上榜？12星座「偶爾會偷吃」名單曝光　射手辯：只是玩玩

▲▼劈腿,分手,小三,出軌,偷吃,情侶。（圖／CFP）

▲另一半是否也是會背著你「偶爾偷吃」的星座？（示意圖／CFP）

文／亞提米斯

這是男生心裡頭不能說的秘密，也是女生們就算知道也不想去瞭解的灰色地帶，有些男生交了女友之後還是會想要在外偷吃，想要有些備胎、或是單純只是找找刺激，並不是不喜歡自己目前的對象，而只是偶爾想要換換口味，有時候只是一時興起想要玩玩，也覺得這樣應該沒有關係、不要被女友知道就好，哪些星座的男生會覺得偶爾偷吃沒關係呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

請參考：太陽&火星星座

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★牡羊男：

牡羊男本身是不太會去偷吃的，一部份是他們是屬於挺專情的男人，也不喜歡偷偷摸摸的感覺，另一方面是牡羊男本身真的不太會說謊，很容易被女友戳破，偷吃只會很麻煩，不少牡羊男是根本也就懶得偷吃，這樣也省掉說謊話的需要。

★金牛男：

金牛男是會偶爾偷吃的男人，不過通常機率還滿低的，最重要的要對方是強烈的投懷送抱，金牛男才會覺得都自己送上門了不吃白不吃，但往往都是一夜情的機會會比較高，基本上不太會是金牛男主動去偷吃，比較是被動吃兩口的情況。

★雙子男：

這就真的是看心情，很多雙子男其實比較喜歡搞曖昧，若有似無的關係對於雙子男來說是比較有趣的，他們已經被一個人綁住，不喜歡又被其他人拖住，這樣雙子男會窒息，往往雙子男會放很多條線出去，這些多半是備胎，不見得會馬上吃。

★巨蟹男：

巨蟹男通常是不會偷吃的，主要是因為巨蟹男在愛情方面用情很深，愛上了某個對象就會一直以那個對象為主，另外是巨蟹男其實膽小怕死，很愛目前這個女友時，就很怕女友會生氣或會跑掉，偷吃會引來的後果他們很清楚，所以少碰為宜。

▲▼通姦,劈腿,偷吃,小三,外遇（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

▲如果對方是正妹，獅子男很難忍住想偷吃的衝動。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

★獅子男：

獅子男是標準偶爾偷吃沒關係的男生，不過對象得要是他們眼中的正妹，獅子男會很清楚目前的女友就是大老婆，外面偷吃的對象不太會有機會篡位，甚至於已經有小三後還會偷吃小四小五小六或搞一夜情，只能說獅子男把這當成一種輝煌戰績。

★處女男：

處女男是會偶爾偷吃的男生，不過通常處女男會先看清楚、想明白，因為處女男不會希望因為偷吃影響到現在的感情，就算真的偷吃也會把證據完全消滅，不會讓女友有機會察覺，只能說他們的追求完美用在這方面上也會是件很可怕的事。

★天秤男：

天秤男屬於不太會偷吃的男生，他們頂多是對於自動投懷送抱的女生不太會拒絕，但不會到偷吃的地步，最多就是保持聯絡但沒有特別的關係，天秤男是很在意自己的形象的，他們不太喜歡自己身上揹上偷吃或背叛的罪名。

★天蠍男：

天蠍男的偷吃往往都是建立在性方面會比較多，也就是一夜情的機會會比較高，當然也有機會一試成主僱就變成常常吃，只是天蠍男並不喜歡讓偷吃的對象變成小三浮上檯面，單純床上往來保持「X友」關係就好，免得製造更多麻煩危及感情。

渣男,滑手機,交友軟體,單身狗,談戀愛,痴漢。（圖／記者李佳蓉攝）

▲射手座天性愛交朋友，偷吃中「玩玩」的成分很高。（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

★射手男：

射手男會偶爾偷吃，不過通常是玩玩的機會比較高，他們本來就愛交朋友，可是射手男分得很清楚女友和玩樂對象的差別，他們對女友的要求很高，因為這種心靈伴侶真的很難找，不過因為天生愛玩，但玩玩就是玩玩不會認真。

★摩羯男：

摩羯男是屬於會逢場作戲的男生，有機會偷吃的話摩羯男是會玩玩的，一部份的原因當然是摩羯男還挺大男人的，他們會覺得左擁右抱也不是什麼壞事，不過摩羯男向來是行事隱密的類型，就算偷吃女友也不容易抓到任何的證據。

★水瓶男：

水瓶男是很有機會偷吃，但是偷吃機會不怎麼高的男生，大部份的水瓶男都喜歡交朋友，只是這樣的朋友就單純真的只是朋友，水瓶男的愛情是需要花長時間去慢慢經營的，他們有穩定對象後就會很專情，朋友就是朋友、不會有太多不應該的發展。

★雙魚男：

雙魚男是偶爾會偷吃的男生，他們還滿容易掉進戀愛的感覺當中，如果要說他們常常在發情也是可以的，往往只要時間對了（女友不在旁邊）、地點對了（女友不會來的地方）、人對了（對象是自己喜歡的類型），雙魚男就還滿容易淪陷，不小心偷吃。

本文經授權轉自：亞提米斯

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