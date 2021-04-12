撞擊畫面曝光！22歲男酒駕開賓士A250自撞　車上「3嫩妹」全受傷

記者吳奕靖、林昱萱／高雄報導

高雄市三民區11日凌晨5時許，發生一起自撞車禍，事發當時一名22歲的趙姓男子酒後開著賓士A250上路，卻於建國路口附近自撞工地，而巨大的撞擊力道導致車內3名年輕女子均受傷送醫，稍早撞擊畫面也隨之曝光。

▲22歲男酒後駕車自撞。（圖／翻攝記者爆料網，下同）

這起事故發生在11日凌晨5時56分，22歲的趙男駕駛懸掛臨時車牌的賓士於酒後上路，疑似因為飲酒、不熟悉該處路況，因此高速撞上建國路口之工地圍籬、號誌變電箱，而從畫面可見，當時黑色賓士絲毫未減速，就這麼直直撞上工地圍籬，車子的車頭也因此嚴重毀損。

據了解，趙男是一間工程行的老闆，而他日前剛花了約88萬購買中古賓士(該車原價約為216萬)，並趁著周末與3名女性友人到夜店玩，並於結束後載3人回家，沒想到卻於中山路轉彎進高雄車站西路時，疑似車速快過彎不慎，進而導致車禍。

▲22歲男酒駕自撞，車上乘客受傷。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

對此，車上的3名女乘客皆因此受傷，其中18歲女性腰椎骨折、19歲女性肢體腫脹、19歲女性左手骨折，所幸3人經送醫救治後均無大礙。此外，警方指出，車禍當下車子疑似因為撞擊力道較強導致冒白煙，而駕駛經實施酒測後發現，其酒測值達0.3，已超過標準值，依規定將駕駛移送法辦。