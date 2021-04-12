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伊朗核設施停電故障　疑遭以色列「核恐怖主義」攻擊

▲▼伊朗納坦茲（Natanz）核設施。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗納坦茲（Natanz）核設施。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

伊朗納坦茲（Natanz）地下核能工廠11日發生停電事件，細節尚未公布，但初步猜測為電網故障所致，嚴重破壞多項設施，包括日前才設置的高能離心機，相關單位形容事發為「核恐怖主義」，並把矛頭指向關係緊張的以色列。以色列多家媒體報導，此事件應是網路攻擊造成，將對即將到來的國際核能談判構成威脅。

伊朗原子能組織（AEOI）負責人薩里希（Akbar Salehi）表示，「今天的攻擊證明敵人在核武器和核談判有極大進展，對納坦茲的核工廠有極大危險，我們保留對肇事者做出反抗的權利。」他同時強調，國際機構及國際能源組織（IAEA）應針對此「核恐怖主義」做出相對制裁及國際譴責。

據《美聯社》報導，伊朗10日才宣布將在核工廠設置164台IR-6濃縮鈾離心機，隔日就發生電力故障，尚未有人出面負責，但政府直接將苗頭指向「影子戰爭」敵人以色列。納坦茲核設施2010年就曾遭受美國和以色列研發的「Stuxnet」病毒襲擊，損失慘重。

以色列國家安全局研究員古贊斯基（Yoel Guzansky）透露，這起事件不是巧合，有人試圖發出「我們有紅線可以限制伊朗發展」以及「伊朗核能設施可以滲透」等訊息。假若如果此事真的來自以色列，將加劇兩國在中東地區的緊張關係，並阻礙即將發生的國際核能協議。

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