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脖掛90個黃金手鐲出嫁！新娘全程淡定甜笑　獲封「最強頸椎」

記者黃翊婷／綜合報導

近日大陸網友之間流傳一組超浮誇的婚禮攝影照片，只見身穿白色婚紗的新娘雙手都戴著金飾，其中最搶眼的是她脖子上掛的那一串「由90個龍鳳手鐲組成」的金項鍊。

新娘戴「90個金手鐲」項鍊出嫁。（圖／翻攝自微博／精選語錄美文、JanMakeup）

▲這組照片引起網友們熱烈討論。（圖／翻攝自微博／JanMakeup）

照片中，該名新娘脖子上掛的金項鍊，目測至少是由80到90個龍鳳手鐲所組成，幾乎擋住整個上半身，但她全程笑容優雅、甜美，與親友拍照或和新郎接吻曬恩愛，頸部仍保持挺直的狀態，似乎完全感受不到項鍊的重量。而一旁的新郎脖子上也掛有將近10條項鍊。

這組充滿霸氣與豪氣的浮誇照片，一公開就引起大陸網友熱議，甚至紅到連外國網友也在臉書轉貼。不過，這組照片其實是由大陸婚禮攝影公司上傳的宣傳照，業者僅在微博貼文中形容，婚禮現場實在太搶眼，並大讚新娘是吃可愛長大的仙女，被愛包圍，才能集幸福與甜蜜於一身。

新娘戴「90個金手鐲」項鍊出嫁。（圖／翻攝自微博／精選語錄美文、JanMakeup）

▲也有其他新娘掛著一串「龍鳳手鐲」結婚。（圖／翻攝自微博／精選語錄美文）

網友們則留言調侃，新娘脖子上那串項鍊用眼睛看就覺得重，到底要擁有多強壯的頸椎，才能這樣戴；也有網友質疑，手鐲恐怕不是真的黃金，而是用塑膠做的，「真金承受得起嗎？」、「這樣戴還真土氣」。

據了解，在傳統觀念中，新娘出嫁時戴的飾品越多，代表受到的寵愛和祝福越多，而龍鳳手鐲屬於傳統的中式婚禮飾品，必須成雙成對。為了讓新娘風光出嫁，不僅長輩會贈送金飾，甚至還有專門的商家提供租服務，微博上也有不少新娘同樣戴著一大串「龍鳳手鐲項鍊」出嫁的照片或影片。

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