白人童忙吃飯…黑人童「連餐盤都沒」只能乾等！師帶頭歧視掀眾怒

▲ 只有黑人小孩桌上沒有餐盤。（圖／翻攝自IG／@marquis_dagreat）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國46歲非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死，點燃多國「黑人的命也是命」（BLM）運動，非裔人權問題成為國際關注焦點，喬治亞州卻發生一起離譜事件。一名父親爆料，他日前使用幼兒園提供的網路攝影機查看，竟發現非裔學生疑似被要求等白人學生吃完飯後才能用餐，畫面曝光後掀起眾怒。

《每日星報》10日報導，這起事件發生於喬治亞州富爾頓郡的羅斯韋爾（Roswell）一家知名連鎖幼兒園Kids R Kids，園方在教室內裝設攝影機，方便家長隨時掌握小孩狀況。家長麥考利（Adryan McCauley）說明，本週為了查看2歲兒子上課狀況，觀看園方提供的即時畫面，此時孩子們都坐在餐桌前，卻只有非裔孩童面前沒有餐盤，桌上空空如也。

麥考利察覺不對勁，馬上截圖，「看起來就像他們跳過所有非裔小孩。我們看到的影片和照片令人非常不安。」他的妻子隨即趕到托兒所，與所方人員對質，但負責人宣稱，「我也不確定，因為我不在教室裡，也許是飲食習慣的問題。」

這張截圖迅速在社群媒體上瘋傳，憤怒的網友紛紛留言表示，「令人難以置信」、「為什麼白人小孩都有自己的食物，黑人小孩卻沒有」、「還好教室裡有攝影機，種族主義無所遁形」、「現在都已經2021年了」。

眼看事情越演越烈，Kids R Kids總公司執行長文森（David Vinson）發表聲明指出，「昨天我們其中一家分校的影片令人不安，這與Kids R Kids家庭、孩童與員工提倡的包容文化不符。深入調查照片與影片後，本公司決定終止該加盟商與我們的合約，即刻生效，由其自行經營。我們向該家庭、社區與所有受此影響的人道歉，並將其視為一次教訓，提醒員工多元與包容的重要性。」

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