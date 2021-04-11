「九二共識不是國民黨改革阻力」　洪秀柱：兩岸協商要朝向深水區

記者徐政璿、楊蕓／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）上任後，美中台關係的變化引起政壇密切關注。近來積極投入青年人才培育的國民黨前主席洪秀柱表示，現階段兩岸的政治協商必須朝向深水區邁進，九二共識不是國民黨改革的阻力，她也提醒時常宣傳台美關係的執政黨要想清楚，「美國是幫台灣還幫自己？」

蔡英文執政5年外交休克 九二共識不是國民黨改革阻力

洪秀柱自2016年起開始經營中華青雁和平教育基金會，這個位於新店區，空間大小約20坪左右的辦公室，目前是她孕育青年人才的基地。

洪秀柱在接受《ETtoday新聞雲》訪問時，除了相當好奇現在年輕人對於兩岸未來的想像外，也憂心在兩岸情況惡化下，下一代的出路在哪。

「兩岸政策是重中之重。」洪秀柱認為，長期以來，兩岸關係的重要性跟影響力，一直遠遠超過外交關係，這也是為什麼她對兩岸政策極為重視的原因。

對於總統蔡英文上任以來，邦交國從馬英九執政時期的22個邦交國，降至15國，洪秀柱直指，這是因為兩岸的互信不足，失去了進一步交流的基礎，「所以你問我說，斷交是怎麼回事，就這麼簡單！」

洪秀柱說，民進黨今天要背棄九二共識，卻沒有新的可以代替，「自己（指民進黨）又不承認過錯」，造成現在很尷尬的局面，導致這幾年台海之間非常不穩定，短短幾年就斷交7國，這才叫外交休克。

至於九二共識近年來在國民黨內備受議論，洪秀柱也替前總統馬英九抱屈。她認為，九二共識並不會成為國民黨改革的阻力，而且在馬英九執政時期，九二共識獲得近7成的支持度，前高雄市長韓國瑜在競選市長時也是高喊九二共識，「當時不也高票當選？」

兩岸政治協商要朝深水區邁進

國民黨自2016、2020總統大選連吞兩場敗仗後，黨內公職人員紛紛避談兩岸政策，國共交流也逐漸遞減。不過，一向堅持兩岸對話的洪秀柱，呼籲黨內一定要把兩岸路線梳理清楚。

洪秀柱指出，兩岸目前的困境在於國共內戰後，兩岸的治權分開，從《中華民國憲法》來看，我國的主權包含大陸領土，但現在的治權只有台澎金馬，這是政治現實，兩岸在憲政上的主權重疊，但兩岸治權是分開的。

談及兩岸主治權的矛盾，洪秀柱的語氣也變得嚴肅，「我一再強調，治權是分開的嗎，你管你的，我管我的，這是政治現實，是歷史的一個事實」，這個人民也都非常清楚。

兩岸從分治到現在，藍營認為交流最穩定的時候，是前總統馬英九提出九二共識的那段期間。洪秀柱強調，就是因為九二共識，兩岸累積信任的基礎，總統蔡英文執政底下的兩岸關係卻是每況愈下，「兩個政府一比就知道」。

然而，九二共識就算再怎麼厲害，除了無法解決現在兩岸面臨的問題之外，也使得國民黨近年來備受批判。洪秀柱認為，九二共識對中華民國而言，最重要的精神是「一中各表」，但大陸表現出的態度卻是「一中不表」，雙方認知的存在差異，這個問題一定要解決。

她強調，兩岸到目前為止，都僅限於事務性協商，若要根本地解決問題，必須透過政治性協商，「我們要向深水區邁進」。

「東方不配」 美國根本不願看到中國大陸崛起

蔡英文政府上任後，大力推動台美關係並加強台美軍售與合作。洪秀柱認為，美國之所以會幫助台灣，背後有利益的目的，因為台灣處重要戰略位置。

「美國是幫台灣，還是在幫他自己？」洪秀柱說，既然台灣這麼重要，「為什麼美國賣武器的時候不能還價？我們要的，他不見得給，不要的他拚命塞。」

洪秀柱表示，台海一旦真的開戰，美國內部光是辯論要不要出兵、要不要幫忙台灣，可能都還要討論半天，「等到他們來的時候，我們還活著嗎？」

綜觀這幾年來國際情勢的變化，洪秀柱提醒，中國大陸正在崛起，崛起到連美國都害怕，因為美國根本不願意看到任何東方國家崛起，甚至超越美國，因為對美國而言，只有西方才能代表民主、自由、人權，東方是不配的。

洪秀柱也以諷刺的口吻表示，以美國為首的西方國家批評中國沒有人權，但美國對於阿富汗、伊拉克、敘利亞以及有色人種，「有講人權嗎？」

「很多事情要往深處去想，這不代表要去反美。」洪秀柱說，碰到問題時要仔細去分析、去理解它背後的原因，而非人云亦云。

▼國民黨前主席洪秀柱。（圖／記者呂佳賢攝）