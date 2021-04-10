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林逸翔被爆擁辣妹遊墾丁！「辣妹本人」貼無碼照澄清：我也是球員

▲▼富邦悍將2021春訓開訓典禮,林逸翔。（圖／記者李毓康攝）

▲林逸翔被爆料爽玩墾丁，同行辣妹貼出無碼照，還原當時狀況。（資料照／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

職棒球星林逸翔被爆料，拋下妻子跑去墾丁玩樂，還有「比基尼辣妹」入鏡合影，與岳父、岳母以及妻子關係不好，引起熱烈討論。對此，入鏡的女子出面澄清，她只是自主訓練的球員，與林逸翔也沒什麼互動，外界報導的消息都是錯誤的，「不實的謠言對運動員來說真的很傷。」

有親友向媒體匿名爆料，林逸翔曾對岳父、岳母爆粗口，與妻子產生嫌隙，去年9月開始棄養妻女，卻與朋友到處遊玩，離譜的行為令人看不下去。

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親友的匿名爆料在網路上引起討論，也有網友出面護航，照片中的女子其實是他朋友的妻子，另一名女子則是朋友公司的妹妹，林逸翔當時站在後面比個「YA」，就被冠上「極樂墾丁」的名號，令人不解。

▲▼事實上，林逸翔只是到墾丁移地訓練。（圖／翻攝張甄芸臉書）

▲林逸翔被爆料與比基尼辣妹爽遊墾丁，國手張甄芸出面澄清。（圖／翻攝張甄芸臉書）

網友進一步指出，林逸翔滴酒不沾，晚上還與他視訊，雖然控球不好、被球隊釋出，但不能用一張照片就否定林逸翔的努力，覺得「林逸翔這半年的努力都被毀了」。

事實上，照片裡的女子其實是女子職棒國手張甄芸。張甄芸在臉書發文澄清，她並非辣妹，也不是球迷，而是與林逸翔在同一個場館自主訓練的球員，當時白天訓練完，與訓練師、教練到墾丁，也與林逸翔沒什麼互動，況且當時球員們手上還拿著棒球手套，只是換了個地方，到海灘訓練，照片也不必上馬賽克，「不算爽遊墾丁吧！」

張甄芸進一步指出，當球員付出努力，卻被人否定時，感受真的很委屈，「不實的謠言對運動員來說真的很傷。」她也認為，透過鼓勵、支持才能建立運動員的信心，只有擁有這種信心，才能在賽事中取得成功。

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