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台東縣爭取1.12億整建棒球村　場地大升級

▲ 台東縣政府爭取1.12億整建棒球村，饒慶鈴9日前往視察。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲ 台東縣政府爭取1.12億整建棒球村，饒慶鈴9日前往視察。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了發展台東縣運動觀光產業，扎根棒球教育，台東縣政府爭取1.12億整建台東縣棒球村，完工後呈現嶄新風貌，縣長饒慶鈴9日前往視察，對於修繕後符合標準化的場地設施及草皮非常滿意，期許場館優化後充分發揮效益，提供球員安心練習好環境，並積極爭取中華職棒到台東比賽，也打造國際棒球隊伍移訓基地，帶動台東的棒球產業。

饒慶鈴提到，有好的教育及環境才能延長選手的職業生涯，讓棒球學子能安心訓練，因此，她上任後即指示持續推動辦理棒球村改善軟硬體設備，並主持動土儀式，包括棒球村的紅土區、草皮區全面翻新，室內規劃了全新的球員休息室、淋浴空間、球員健身房、水療室、球員餐廳等空間。台東縣是全國少數擁有五級棒球體制的縣市，棒球村是亞洲少數擁有兩個成棒規格的訓練場地，室內及戶外也有完善的空間規劃，加上縣內擁有宜人的氣候環境，相信未來一定能吸引海外球團來春訓，讓台東青年能有更多與專業選手交流的機會，屆時縣民也有機會目睹海外球員的球技。

教育處長林政宏指出，縣內是培育棒球人才的搖籃，縣府打造符合職棒規格的場地，還參考日職球場設施，目前一棒場地將進行微調，並請中職進行場勘，明年賽季積極爭取職棒來台東比賽。

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