祖克柏2020年「保護費達6.5億」　年薪如往年只有1美元

▲ 臉書創辦人暨執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）2020的保護費達2300萬美元（約新台幣6.54億）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

臉書公司上周五向美國證券交易委員會（SEC）提交了一份委託書文件，內容顯示2020年臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）的保護費就超過2300萬美元（約新台幣6.54億元），花費極為驚人，引起各界關注。

綜合外媒報導，該文件披露了祖克柏去年的花費，內容顯示他透過各種方式獲得了2530萬美元的賠償金，其中大部分皆用於保護費，用在祖克柏的住所和其家人旅遊，此外，祖克柏也收到了約1000萬美元的稅前補貼，用於增加人員、設備、服務、改善住宅等相關費用。

▲2020碰上疫情和總統大選，祖克柏的保護費也隨之增加。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，委託書內容顯示，祖克柏的基本安全成本費用從2019年的1040萬美元增加到1340萬美元，對此，臉書公司則表示，「祖克柏先生是我們公司的創始人、首席執行官、董事長及股東，更是Facebook的代名詞，因此具有一定的地位，他的一舉一動都會影響到公司；且我們的用戶量非常龐大，又持續受到全球媒體、立法機構和監管的影響。」

臉書公司也解釋，由於2020年遇上總統大選和疫情，因此在執行長的安全費用上增加不少支出。不過，文件資料也顯示，祖克柏的薪水和往年一樣只有「1美元」，對此公司也解釋，他們有另外提供其他薪資酬勞、保護費、私人飛機給執行長使用。