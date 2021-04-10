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開BMW國道自駕！屁孩歪坐「低頭飆卡丁車」　副駕視角怒了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲三寶弟在國道上「狂飆跑跑卡丁車」。（圖／翻攝自Facebook）

記者曾筠淇／綜合報導

車輛就算有自動駕駛的功能，駕駛若低著頭、完全不看車況還是很危險！日前有一則影片在網路上瘋傳，從畫面可見，三寶弟明明開BMW上國道，但卻低頭狂飆「跑跑卡丁車」，讓人不禁捏把冷汗；然而，一旁副駕駛非但沒勸阻，還拍限時動態賣電子煙，讓不少人全看傻眼。

根據影片畫面，穿著白色短T的三寶弟將BMW開上國道，但是卻低著頭、絲毫不在乎前方車況；他將雙手靠在方向盤上，目不轉睛的盯著「跑跑卡丁車」的遊戲畫面，並熟練操作方向鍵，讓不少人全看傻眼。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲就算是自動駕駛，低頭玩手機還是很危險！（圖／翻攝自Facebook）

而一旁友人則將誇張行徑全拍下，罵了聲「X北」並寫道，「他是真的在國道上玩跑跑（卡丁車）！」不過即便如此，坐在副駕駛座的他卻也沒有勸阻好友，反而還將過程傳上IG，並表示「他都是靠電子煙提神的，買電子煙找我。」

據了解，「跑跑卡丁車」一場遊戲差不多要花2分鐘的時間，若該名三寶弟完整的打完一局，就等於危險駕駛了2分鐘。此外，有網友猜測該車可能裝有「5AU專業行駕駛輔助」，其具有車道偏離警告、輕度碰撞警告等功能；但是即便如此，駕駛低頭、歪坐玩手機還是非常危險，罔顧其他用路人的安全。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲友人不但沒勸阻，反而還拍攝限動並開賣電子煙。（圖／翻攝自Facebook）

國道警察第五大隊交通組組長劉駿業曾針對類似案件表示，若駕駛使用自動駕駛功能，手未放於方向盤，而讓車輛自動駕駛，則違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款「汽車駕駛人在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車，處新台幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛」的規定。

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