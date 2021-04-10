台中萬人健行登場　盧秀燕盼全民運動走出健康快樂

▲市長盧秀燕出席台中萬人健行活動，與民眾合影。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

「台中市第45屆萬人健行大會」10日熱鬧登場，市長盧秀燕親自到場共襄盛舉，推廣庫城市運動。她表示，台中市是酷城市，市府推廣酷運動，希望大家多參加全民運動，走出快樂、走出幸福、走出健康。

從中台科技大學出發，行經廍子路步道再回到起點，沿途7公里飽覽自然風光，吸引民眾攜家帶眷參與。市長盧秀燕也到場共襄盛舉，與市民互道早安、開心合照，推廣酷城市酷運動，盼一起走出健康快樂。

由台中市運動局、維他露基金會共同主辦的台中市萬人健行，今年邁入第45年，也是台中規模最大的健行活動。今天一早，上萬民眾齊聚中台科技大學出發，行經簿子路步道在回到起點，全長7公里。市長盧秀燕也親自出席，與民眾踏出健康的第一步，主辦單位也特別邀請明星張景嵐同歡，在終點站熱情迎接民眾。

▲盧秀燕肯定企業連續45年舉辦健行活動。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，她要代表市府與市民感謝維他露基金會，45年來持續舉辦萬人健行活動一個企業支持全民運動45年非常不簡單，台中市是酷城市，市府推廣酷運動，希望大家多參加全民運動，走出快樂、走出幸福、走出健康。

中市運動局表示，今日活動以「出去走一走 運動更健康！」為主題，現場更舉辦摸彩活動，送出筆電、iPad及大坑商圈消費券等豐富獎品，以及限量遮陽帽、樹苗等小禮物，讓民眾有個健康又趣味的早晨。

活動因應新冠肺炎疫情，這次活動僅接受事先網路實名制報名，會場也採取多項防疫措施，包括統一出入口、酒精消毒及量測體溫；另進入會場須戴口罩，分批出發後保持社交距離才能取下口罩，並取消樂隊及前導旗隊，也取消攤位，避免近距離接觸風險。

今日出發儀式由市長盧秀燕、運動局長李昱叡、台中市議員沈佑蓮、北屯區長歐陽明、維他露食品公司董事長邵瑋霖、中台科技大學校長陳錦杏、學務長詹清全與吉祥物跑仔帶領大家一起走出健康。

保濕、抗老一瓶就夠

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