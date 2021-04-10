LIVE／AZ疫苗「最快4月底」開放自費接種！指揮中心最新說明

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AZ疫苗開放醫護人員施打以來，接種率不如預期，截至昨（9）日僅有21807人接種，眼看疫苗效期越來越近，指揮中心將評估開放有出國需求者自費接種，最快4月底即可打。公費疫苗轉自費，除了免收疫苗處理成本費用160元外，還有哪些項目可免收費？相關疫苗接種措施及防疫作為，指揮中心今日召開臨時記者會，由發言人莊人祥最新說明。

衛福部長陳時中今日表示，下週將公布開放資格條件，目前主要針對留學生需求討論，屆時將統一宣布收費價格，至於是否開放台商自費施打，陳時中說，會仔細考慮，若有需要不排除納入。

指揮中心昨日因應新冠境外移入個案召開臨時記者會，會中有媒體質疑，新冠疫苗為公費疫苗，卻開放民眾自費施打「很奇怪」。對此，莊人祥解釋，這並非首次公費疫苗提供自費施打，像是日本腦炎和小兒麻痺疫苗，原本是公費常規疫苗，也為了旅遊開放民眾自費接種。

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▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

莊人祥補充，依照以往案例，公費轉自費疫苗研議不收160元疫苗處理成本費，但疫苗採購成本費用需由民眾自費，另外還給付醫院掛號費、診察費、注射費、藥事服務費，還有施打疫苗證明費用，未來新冠疫苗也會比照辦理。至於施打2劑疫苗後能否縮短居家檢疫時程，指揮中心仍在研議中。

台灣目前共取得2批、31.62萬劑AZ疫苗，分將於5月31日與6月15日到期，但截至4月9日，僅有21807人接種。指揮中心本週宣布於4月12日起擴大施打，將中央及地方政府防疫人員與高接觸風險工作者納入，累計可接種人數來到61.3萬人。在施打2、3天後，指揮中心也會評估開放自費施打，滿足商務人士、留學生需求。