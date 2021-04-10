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「乒乓外交」50周年　美專家：中美需要繼續一起打乒乓

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲目前中美關係需要加強交流。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

「乒乓外交」可以說是20世紀70年代初的重大突破之一，美中兩國通過乒乓球運動突破了相互隔絕的那堵牆。 在乒乓外交50周年之際，美國知名中國問題專家唐興（Daniel B.Wright)重提當年那段歷史，當前中美兩國需要繼續加強人文交流，為雙邊關係發展夯實基礎，「我們需要繼續一起打打乒乓球。」

《新華社》報導指出，1971年4月10日，美國乒乓球隊到訪北京，成為新中國成立以來第一個正式訪華的美國代表團。 同年7月，時任美國總統國家安全事務助理季辛吉（Henry Kissinger）秘密訪華。 1972年2月，時任美國總統尼克森（Richard Nixon）訪華，兩個月後中國乒乓球隊回訪美國。中美關係在隨後的歲月逐步實現正常化，這就是被譽為「小球轉動大球」的乒乓外交佳話。

美國知名中國問題專家，綠點戰略咨詢創始人、總裁兼首席執行官唐興接受新華社專訪表示，由「乒乓外交」開啟的美中相互開放、相互交流給雙方都帶來了巨大好處。 「這種開放，這樣的思想交流、人員交流、體育交流...... 你我都從中受益。 我們需要繼續這樣做。 」

報導稱，唐興早年在北京大學、北京外國語大學和北京語言大學學習深造，曾任美國財政部中國事務和中國戰略經濟對話項目執行主任。 目前是美國知名智庫布魯金斯學會約翰·桑頓中國中心的非常駐高級研究員和美中關係全國委員會的成員。

▲▼中美關係,美中關係。（圖／CFP）

▲美中關係面臨著一些挑戰，外界期望延續「乒乓外交」加強交流。（圖／CFP）

在當前世界形勢下，唐興認為，美中關係面臨著一些挑戰，但「乒乓外交」的啟示是，兩國有充足的理由繼續加深彼此間的人文交流。

唐興進一步表示，「我非常清楚，目前美中兩國在國家安全、貿易等方面存在很大分歧。 但我仍然相信，我們兩個偉大的國家和人民仍有空間走到一起，一起去做我們在過去幾十年裡所做過的事情。 」

2000年至2004年，唐興任南京大學-約翰斯·霍普金斯大學中美文化研究中心執行主任。 1997年至1999年，作為美國當代國際事務研究所研究員，曾在中國貴州省工作和生活兩年。 講一口流利中文的他出版過《我看中國--美國學者在中國西部的百姓生活札記》等著作。

最後，唐興說，「我們有很多理由來呵護兩國人文交流空間，這很重要，在面臨不同挑戰的時候更加重要。」我們需要運用智慧和創造性來更多地相互靠近，而不是減少接觸。
 

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