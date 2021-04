台鐵意外同感悲戚　葡萄牙國會默哀一分鐘

▲太魯閣號出軌事件造成重大傷亡。(圖/記者黃國霖攝)



文/中央社記者曾婷瑄巴黎9日專電

台鐵太魯閣號列車2 日發生不幸重大事故,葡萄牙友人同感哀戚。葡萄牙國會特地在昨晚全院會議中,朝野一致通過為台灣默哀一分鐘,駐葡萄牙代表張俊菲也應邀出席見證。

葡萄牙國會在4月8日晚間全會中,在朝野各黨議員無異議下,投票通過對這起事件致悼的決議。台灣駐葡萄牙代表張俊菲也受邀出席見證。

友台小組主席率9位議員共同於會中提議為台灣受難者默哀,並由友台小組議員科雷亞(Helga Correia)代表宣讀第526號悼文:「台灣東部花蓮發生重大鐵路意外…此一事件令國際關懷,對全體台灣人民留下深刻烙印,蔡英文總統指示全國哀悼3日,葡萄牙共和國議會對台灣此一重大事故表示最深哀悼以及慰問之忱。」

議事主席宣讀後歡迎張俊菲列席並向她致意,接著開始進行表決。最後現場議員無異議通過,由全體議員起立默哀一分鐘,場面莊嚴。

台鐵意外當天,葡萄牙外交部就透過推特發文表達深切遺憾,寫道:「對於台灣東部造成數十人死亡的意外,葡萄牙深感遺憾,謹向受害者、家屬以及台灣政府表達聲援。」

葡萄牙國會為一院制,共有230位議員。2004年友台小組成立,現任會長為社會民主黨(PSD)的議員奧里維拉(Paulo Rios de Oliveira),該小組曾數度發聲支持台灣有意義參與國際組織。

Thank you @nestrangeiro_pt for the sincere message of concern & condolences. The government is working to ensure rescue & recovery efforts continue apace while making certain those affected receive all requisite support.