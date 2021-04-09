　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登：槍支暴力是美國的「瘟疫」！讓國家蒙羞

▲▼槍示意圖,開槍,手槍,BB槍,玩具槍,。（圖／pixabay）

今年到4月8日為止，美國因槍支暴力死亡及使用槍支自殺的，人數已超1.1萬人。(示意圖／pixabay)

國際中心／綜合報導

美國總統拜登8日在白宮表示：「讓我再說一遍，槍支暴力是美國的瘟疫(an epidemic)，在國際上讓美國蒙羞。」在近期接連發生重大槍擊案之際，拜登當天在白宮玫瑰園發表談話，宣布5項控槍措施，並提名「控槍派」人士出任美國「酒精、煙草、火器和爆炸物管理局」局長。

今年3月在不到一周的時間內，美國連接發生起重大槍擊事件。先是喬治亞州亞特蘭大地區16日發生3起連環槍擊案，造成包括6名亞裔女性在內的8人遇害。接著是22日科羅拉多州博爾德市一家超市發生槍擊案，造成包括一名員警在內的10人喪生。

拜登說：「你可能沒聽說的是，在這兩起案件之間，美國又發生了850起槍擊案，奪走了250多條生命，500人受傷。這是一種流行病，這種情況必須停止。」

根據美國非營利組織「槍支暴力檔案」統計，美國2020年死於槍支暴力的人數將近2萬人，創近20年來的新高。而今年光是到4月8日為止，美國因槍支暴力死亡及使用槍支自殺的，人數已超1.1萬人。

拜登當天宣布的上述5項控槍行政措施包括：司法部在30天內就制止「幽靈槍支」擴散發布規定；在60天內就加強手槍「穩定支架」管制發佈單獨規定；在60天內發布便於各州參照執行的「紅旗」圖示警示樣本法規；司法部將就美國槍支走私情況發布21年來的首份報告；聯邦機構將加大對「以非監禁手段減少城市槍支暴力」社區計畫挹注資金。

所謂「幽靈槍支」是指可透過購買分拆部分自行組裝的槍支，沒有可追溯的商業序號。「穩定支架」可把手槍變成殺傷力更強、射擊更準的步槍，而且不受監管步槍的法律約束。「紅旗法」允許地方法院在當事人親友或地方執法部門要求下，在一段時間內阻止有自殺傾向或可能對他人構成危險的人獲得槍支。

控槍問題是美國社會以及國會兩黨一項長期爭議議題。美國會眾議院3月11日通過兩項加強購槍背景調查的法案，卻在參議院受阻。拜登當天再度呼籲，參議院應儘快通過相關法案，填補槍支購買過程中的法律漏洞。

拜登當天同時提名奇普曼(David Chipman)擔任美國「酒精、煙草、火器和爆炸物管理局」局長。奇普曼宣導控槍，曾在該局工作長達25年。

拜登在談話中指出，美國槍擊案頻仍，為亞特蘭大槍擊案遇難者降下的國旗仍在半懸，科羅拉多又有10人死於槍下，「天有這麼多人死於槍支暴力，這是國家的污點。」 

ET快訊
快訊／英國菲利普親王逝世！享耆壽99歲　在位最久的「女王丈夫
打1隻蚊子！Apple Watch警告「SOS」　網勸1情況
快訊／男南港車站月台踩空落軌　火車「緊急剎車」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

揭開「面紗」致敬95歲英女王　私下生活面貌首度公開

拜登：槍支暴力是美國的「瘟疫」！讓國家蒙羞

快訊／英國菲利普親王逝世！享耆壽99歲　在位最久的「女王丈夫」

日本百萬噸核廢水一旦排入大海，後果難以想像……

老公視訊眼神狂飄…眼鏡反射「這2字」劈腿露餡！他秒哭求原諒

已婚男瘋狂愛上「未過門嫂子」！不倫戀遭家人反對　攜手服毒殉情

村民「圍屍」誦經求復活！潑水、搥胸數小時　不信鄰已死

肯塔基大學誤發50萬錄取通知信　高三生笑：還得谷歌確認學校真假

洗衣機「浮出詭異人臉」狂盯！他差點嚇出心臟病　真相揭曉網傻眼

韓國情侶誤毀千萬名畫遭轟　網反讚：這才是現代藝術

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

峮峮開出2條件「胸任你摸」XD　「爆汗原味衣」曬乾又穿一次：想要烘乾機！

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

花枝卵爆棚！堆疊像白水晶　翻開養殖場「產房」大豐收

小刀標槍失敗要藍隊「一人一句嗆爆自己」　錢薇娟：早知道選小范！采子「屠龍刀變菜刀」

揭開「面紗」致敬95歲英女王　私下生活面貌首度公開

拜登：槍支暴力是美國的「瘟疫」！讓國家蒙羞

快訊／英國菲利普親王逝世！享耆壽99歲　在位最久的「女王丈夫」

日本百萬噸核廢水一旦排入大海，後果難以想像……

老公視訊眼神狂飄…眼鏡反射「這2字」劈腿露餡！他秒哭求原諒

已婚男瘋狂愛上「未過門嫂子」！不倫戀遭家人反對　攜手服毒殉情

村民「圍屍」誦經求復活！潑水、搥胸數小時　不信鄰已死

肯塔基大學誤發50萬錄取通知信　高三生笑：還得谷歌確認學校真假

洗衣機「浮出詭異人臉」狂盯！他差點嚇出心臟病　真相揭曉網傻眼

韓國情侶誤毀千萬名畫遭轟　網反讚：這才是現代藝術

春季聯賽／總經理戴極昇中繼1局無失分　列特博生技4比3險勝　

蔡英文參拜大甲媽祖　祈求「雨水媽」保佑台灣風調雨順

揭開「面紗」致敬95歲英女王　私下生活面貌首度公開

猛威爾「無安打」之身遭兄弟攻破　無緣挑戰高懸17年紀錄

共機連續擾台7天　殲16、殲10進入我西南空域

台鐵組織改革　政院定調「企業化」研擬最適合營運模式

陽耀勳繞三壘碰觸指導教練　味全抗議失敗、桃猿3局1比0

瑀熙曬17歲「幼齒躺床照」！　白嫩美腿太吸睛…男粉融化：是初戀

拜登：槍支暴力是美國的「瘟疫」！讓國家蒙羞

快訊／英國菲利普親王逝世！享耆壽99歲　在位最久的「女王丈夫」

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

國際熱門新聞

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

上海美女翻譯一開口　驚艷柬埔寨國王

她生下6.5公斤巨嬰　千萬人驚呆

日媒：習近平最關注的是台灣、台灣、台灣！

全球最年輕的富豪才18歲！　身價高達938億

星國推「猛男清潔服務」　小鮮肉半裸上門

紙紮女會動了！　還能說47種語言

她訂2萬元外送「餐點到手就狂潑」慘況曝光

心碎影片曝！男孩哭訴「越境被丟包」

準繼父變老公！58歲男求婚遭拒　對方19歲女兒秒嫁

洗澡警鈴響　消防員「滿頭泡」赤裸狂奔

台廠供解放軍晶片「研發飛彈」？台積電回應了

長賜號孤獨怪手爆紅　司機首吐心聲

羅奇：拜登保留川普抗中政策很怪

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

即／男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

找姓林的！翰林茶館連3天珍奶買1送1

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

高雄新Outlet「skmpark」明年開

網挖高鐵「天使乘務員」IG！　火辣身材曝光

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

迪麗熱巴新戲「連轉圈也用替身」挨罵！劇組花絮打臉

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

謝欣穎「超閃情侶照」認愛王柏傑

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

看電影女友被隔壁大眼男把走！釣出本尊打臉

即／屏東女遭擄走殺害　陳屍萬丹民宅

更多

最夯影音

更多
太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念
職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面