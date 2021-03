美外交委員會表決廢除軍事授權法，收回總統宣戰權

▲美國總統拜登2月25日下令對敘利亞東部地區進行空襲,是他上任以來首度下達攻擊令。(示意圖/路透)

國際中心/綜合報導

美國眾議院外交委員會周四(25日)投票表決,同意廢除2002年批准對伊拉克的《使用軍事力量授權法》(authorization for the use of military force,AUMF)。這是美國國會議員為收回總統「宣戰權」而作出的努力。

「路透社」報導,美國眾議院「外交事務委員會」以28票贊成、19票反對,同意廢除2002版、針對伊拉克的《使用軍事力量授權法》,接下來將交至眾議院和參議院審議。該法案授權總統使用一切必要和合適的手段:包括動用武裝力量,以實施聯合國安理會對伊拉克問題的有關決議。

美國政治新聞網站Politico報導,該委員會主席米克斯(Gregory Meeks)說,過時的授權作戰法案沒有任何實際用途,現有的威脅可以由2001年版、「911事件」後美國國會通過的《使用軍事力量授權法》(AUMF)來解決。也說:「根據此一法案,我們的部隊可以留在伊拉克,而總統可以隨時根據美國憲法第2條來保衛美國和我們的部隊。」

美國總統拜登上月下令對敘利亞境內(據稱是伊朗支持)的民兵組織目標發動報復性空襲。一些進步派議員抨擊了拜登的決定,指國會沒有授權發動攻擊,並且認為這項攻擊可能進一步加劇美、伊的緊張關係。隨後,一個跨黨派小組提出要求廢除「授權作戰法案」。

3月5日,白宮發聲明稱:拜登將跟國會合作,尋求廢除過時的《使用軍事力量授權法》。白宮稱拜登希望跟國會協商起草新的法案,建立更「嚴謹和明確的框架」來限制美國捲入海外軍事衝突。

美國憲法授予國會宣戰權,總統在發動戰爭前必須通知國會。但是《使用軍事力量授權法》批准後,總統可引用該法案對外宣戰,引發許多爭議,參議員一直在推動將「宣戰」的權力從白宮轉移回國會。原文請看這裡