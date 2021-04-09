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羅奇：拜登推翻川普許多政策，卻保留抗中，真的很怪

▲美國著名經濟學家史蒂芬․羅奇(Stephen S. Roach)質疑拜登保留川普政府對華政策的決定。（圖／達志影像／美聯社）

美國著名經濟學家史蒂芬․羅奇質疑拜登保留川普政府抗中政策的決定。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國著名經濟學家史蒂芬․羅奇(Stephen S. Roach)質疑拜登保留川普政府抗中政策的決定。美國「消費者新聞與商業頻道」(CNBC)8日以此為題作出報導。

羅奇當天接受該媒體《亞洲財經論談》節目訪問時表示，他發現美國現任總統拜登推翻了前任川普制定的許多政策，卻保留了川普大部分抗中政策，他表示：「這真的很奇怪」。

羅奇指出，拜登保留了存在著「嚴重缺陷」的美中第一階段經貿協議、以及對中國加徵的關稅的做法。他說：「當他(拜登)試圖抹掉前任所有潛在的不良政策時，為什麼偏偏要保留川普的抗中做去，還把它當作是一項值得維持下去的政策？這是一個需要回答的重要問題。」

CNBC提到，川普在任時，美中之間爆發了一場「貿易大戰」。不少經濟學家和企業主都表示，川普對中國加徵關稅損害了美國經濟。拜登之前卻表示，他不同意川普對中國採取的做法，但並不急於推翻他的政策。

CNBC報導，在拜登政府領導下，美中關係開局並不順利。報導中提到了日前在阿拉斯加州安克拉治舉行的美中高層戰略對話、美國及其盟友就「侵犯人權」問題對中國加施制裁、以及中方的種種反擊動作等。

羅奇在當天節目表示，他對美中在言語上不斷互嗆的緊張關係感到「非常擔憂」。他說：「情況正在變得越來越糟糕，但我們沒有必要如此行事。我認為，雙方需要採取更加冷靜的態度，回到我們有共識的領域。」

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