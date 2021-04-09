不老騎士口吐白沫倒路邊　長髮妹子遛狗狂揮手救回一命

▲這名21歲的甘姓女子，在遛狗時發現路邊倒臥1名氣喘發作的男子，隨即揮手攔警，趕緊送醫救治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮1名徐姓男子（60歲），7日下午6時許欲騎車訪友，行經通霄鎮南和里坪頂路段時，因氣喘病發作倒臥路邊，被遛狗路過的甘姓女子（21歲）發現，因徐男呼吸急促、臉色發白顯露出痛苦表情，讓甘女頓時不知所措，當千鈞一髪之際，正巧通霄分局中和派出所執行巡邏員警經過，立即揮手攔警示意，2人合力先行攙扶到路旁安全處所休息，再由隨後趕至現場的救護人員送醫救治，成功挽救一條寶貴生命。

通霄分局中和派出所長羅錫欽表示，7日下午6時許，在執行巡邏勤務時，行經通霄鎮南和里苗37線（坪頂路段）時，甘女就站立道路旁向警方揮手攔警車，警方立即下車查看，發現徐男倒臥路邊口吐白沫，表情痛苦無法言語且有呼吸困難之情形。

▲徐男經送醫救治後，目前已無大礙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方指出，2人先合力將徐男攙扶至路旁安全處，扶坐讓其呼吸道暢通休息，甘女主動用隨身攜帶的毛巾協助擦拭徐男口鼻分泌物，警方拍找徐男口袋並未發現氣喘吸入藥劑，幸待119救護車到達後，立即給予氧氣及時救治，所幸徐男經送醫救治後已無大礙。

通霄警分局提醒民眾，家中如有氣喘病症者，應多予關懷並注意其日常生活狀況，避免單獨外出或於外出時儘可能隨身攜帶緊急藥物，以防撼事發生。

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