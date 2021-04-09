黑心廠商拿新標案　柯文哲拍桌爆氣完再怨司法效率差

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲8日在市長室會議上，因為公園處找了曾涉詐欺罪的黑心委外廠商，大發雷霆、拍桌，氣到語無倫次。對此，柯文哲9日表示，慢慢地台北市的工程會朝最有利標前進，要思考「最有利標跟最低價格標的取捨」；他也抱怨，台灣司法效率差，沒有三審定讞就不能說廠商有罪，這需要克服。

▲柯文哲9日視察「台北市忠孝東路等東西軸線路段及周邊人行環境改善工程」。（圖／記者陳家祥攝）

承包北市公園處清潔工程的卉欣有限公司，2年前被抓包用舊照片詐領履約款項1500萬餘元，該公司負責人謝信輝上個月更遭北檢以詐欺罪諭令5萬元交保，沒想到又拿到今年的標案，讓台北市長柯文哲大發雷霆。

對此，柯文哲9日受訪被問及此事時先是沉默，接著才說，慢慢地台北市的工程會朝最有利標前進，「最有利標跟最低價格標的取捨，也要思考看看」。

柯文哲還說，法律沒有三審定讞你不能說他有罪，「問題是台灣司法又很慢，拖好幾年，才會變成你說他不對，他判刑出來已經是幾年以後的事」，所以要想想看，在現行法律制度之下，還是有很多要想辦法克服。

一旁的副市長彭振聲則解釋，現行採購法有「101條款」，廠商若被認定違反101條款，政府可以限制投標，這是目前的法令，所以不能說他造假，「造假是不是真的？要經過查證，在此之前沒有權利，政府不能說你不能投標」。

媒體追問，若依現行規定，限制投標是否會變未審先判？柯文哲直言，這是一個問題，市府在想這問題怎麼解決。柯文哲說，過去我們公園處的維護標，都是採最低價格標。